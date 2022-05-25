Видео ⟩ Зеленский выступил с обращением к Сейму Латвии
В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма состоялось дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии.
В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма состоялось дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Сеймом по приглашению спикера Инары Мурниеце. Выступление прошло дистанционно.
В начале выступления Зеленский поблагодарил Латвию и ее народ за помощь. Он отметил, что Латвия восприняла борьбу Украины за свободу как свою личную борьбу, потому что в Украине решается судьба всех европейцев.
Видео: Выступление Владимира Зеленского перед Сеймом
Спикер Сейма Инара Мурниеце перед обращением Зеленского подчеркнула, что Латвия восхищается мужеством и стойкостью украинского народа и его решимостью победить. Она напомнила, что Сейм осудил российскую агрессию и заявили о поддержке Украины уже с первого дня войны.
"Несмотря на войну и личные угрозы, политическое руководство Украины продолжает неустанно работать. Взаимопонимание, политическое и практическое сотрудничество между Латвией и Украиной ближе, чем когда-либо. Это потому, что у нас есть общая цель - победа Украины над злом, которое сейчас наносит глубокие раны европейскому континенту", - сказала Мурниеце.
Обращаясь к депутатам и народу Латвии, Владимир Зеленский заявил, что Европе нужны единство и сила, чтобы заставить Россию заплатить полную цену за войну в Украине.
По словам Зеленского, Россия начала войну против Украины, одновременно угрожая свободе соседних стран. Борьба на территории Украины определит, какие силы будут господствовать в Европе в ближайшие десятилетия. Вопрос в том, победит ли справедливость или Россия для многих народов вновь введет в оборот такие понятия, как оккупация, репрессии и депортации.
"Я приветствую позицию Латвии, она на стороне справедливости. 23 февраля Украина получила от вас зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Они помогли нам противостоять российской агрессии в первые дни войны. Ракетные комплексы спасли множество жизней", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что в то время, когда другие страны искали причины, почему нельзя помочь Украине, Латвия была в числе стран, которые начали действовать. Латвия помогала как в сфере безопасности, так и гуманитарной помощью, показывая тем самым свою позицию и отношение. Украинские военные беженцы получили временное убежище в Латвии. Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить помощь Латвии.
Он риторически спросил, почему страны, полные решимости действовать и помогать, не входят в число самых богатых, а более богатые страны отстраняются и не находят возможности помочь. Такие страны заслуживают критики за лицемерие, трусость и двойные стандарты. Кажется, будто они поддерживают российскую агрессию и хотят сохранить отношения с Россией, несмотря ни на что, и причина проста - это деньги, отметил президент Украины.
"Они ищут выгоду и способны думать только о доходах, процентах и банковских выписках. Есть и те, кто питает необоснованные надежды на то, что сможет умиротворить Россию, если они подчинятся и не будут бороться с агрессией. Речь идет об уничтожении ценностей. Некоторые думают, что не все нации имеют значение. Они также верят, что о некоторых нациях можно просто забыть", - сказал Зеленский.
Есть люди, которые хотят жить в иллюзорном мире, ценой которому будут десятки тысяч смертей, миллионы депортированных и лишенных родины, сказал президент Украины. Но, по его мнению, мир, который достигается ценой человеческой крови - ненормален.
Он обратил внимание на то, что в недалеком прошлом неуважение к той или иной нации могло привести к пактам, которые лишили народы государственности, разжигая аппетит после войны, унесшей жизни миллионов людей. Были отравлены жизни нескольких поколений, и считалось, что и Европа, и Запад чему-то научились на этом опыте.
"Мы твердо и на всех уровнях должны отстаивать принципы, что каждая страна и каждый народ имеют значение. Интересы ни одного государства не должны игнорироваться. Ни одну страну нельзя подчинять. Если этот принцип будет соблюдаться в полной мере, только тогда в Европе будет единство и у России не будет никаких шансов ни на победу в войне против Украины, ни против другой страны", - продолжил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что единство в Европе необходимо, так как это поможет обеспечить безопасность и в Украине, и в других странах, которым может угрожать российская агрессия. Он отметил, что Европе необходимы сила и единство, чтобы Россия заплатила за эту войну по полной цене - и путем применения санкций, и конфискации активов.
"Россия должна усвоить, что война создает больше всего проблем для самого агрессора. Необходимо принять шестой пакет санкций, который предусматривает эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Санкции должны быть обширными и масштабными, чтобы Россия заплатила за террор против Украины", - заявил Зеленский.
Он поблагодарил Латвию и президента Эгила Левитса за инициативы, направленные на то, чтобы российские военные преступники предстали перед судом.
"Дамы и господа, дорогой латвийский народ! Наши родители надеялись, что война не коснется нашего поколения, что мы не испытаем того, что пережили они - оккупацию, репрессии, депортации. В наших руках все, чтобы ликвидировать эти угрозы. Я уверен, что мы сделаем это вместе, помня о ценностях, за которые выступаем. Слава Украине!" - завершил свое выстeпление Зеленский.
Мурниеце отметила, что принятые Сеймом законы обеспечивают прием украинских беженцев - на сегодняшний день приют в Латвии нашли уже почти 30 тыс. человек. Парламент также выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Украина продемонстрировала, что является членом европейской семьи народов и достойна стать членом ЕС в будущем, сказала спикер.
"Огорчают и вызывают недоумение призывы некоторых западных политиков и экспертов успокоить российского диктатора за счет Украины. Только украинский народ и Украина как субъект международного права могут сами решать вопросы, касающиеся ее территорий", - сказала Мурниеце.
После выступления Зеленского спикер заявила, что предстоит еще очень много усилий, но от имени народа Латвии она может заверить, что страна всегда будет на стороне справедливости, свободы и демократии.
"Это означает, что мы всегда будем на стороне Украины. Вы сказали: "Слава Украине!", так позвольте мне заявить от нашего имени: "Героям слава!"" - сказала Мурниеце.
Также в Сейме напомнили, что Мурниеце вместе с эстонским и литовским коллегами были первыми спикерами парламентов, посетившими Киев после начала войны. 24 марта состоялась их встреча с парламентариями и президентом Украины.
Галерея: Обращение президента Украины к Сейму
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