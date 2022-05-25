Видео ⟩ Зеленский выступил с обращением к Сейму Латвии

По словам Зеленского, Россия начала войну против Украины, одновременно угрожая свободе соседних стран. Борьба на территории Украины определит, какие силы будут господствовать в Европе в ближайшие десятилетия. Вопрос в том, победит ли справедливость или Россия для многих народов вновь введет в оборот такие понятия, как оккупация, репрессии и депортации.

"Я приветствую позицию Латвии, она на стороне справедливости. 23 февраля Украина получила от вас зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Они помогли нам противостоять российской агрессии в первые дни войны. Ракетные комплексы спасли множество жизней", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в то время, когда другие страны искали причины, почему нельзя помочь Украине, Латвия была в числе стран, которые начали действовать. Латвия помогала как в сфере безопасности, так и гуманитарной помощью, показывая тем самым свою позицию и отношение. Украинские военные беженцы получили временное убежище в Латвии. Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить помощь Латвии.

Он риторически спросил, почему страны, полные решимости действовать и помогать, не входят в число самых богатых, а более богатые страны отстраняются и не находят возможности помочь. Такие страны заслуживают критики за лицемерие, трусость и двойные стандарты. Кажется, будто они поддерживают российскую агрессию и хотят сохранить отношения с Россией, несмотря ни на что, и причина проста - это деньги, отметил президент Украины.

"Они ищут выгоду и способны думать только о доходах, процентах и ​​банковских выписках. Есть и те, кто питает необоснованные надежды на то, что сможет умиротворить Россию, если они подчинятся и не будут бороться с агрессией. Речь идет об уничтожении ценностей. Некоторые думают, что не все нации имеют значение. Они также верят, что о некоторых нациях можно просто забыть", - сказал Зеленский.

Есть люди, которые хотят жить в иллюзорном мире, ценой которому будут десятки тысяч смертей, миллионы депортированных и лишенных родины, сказал президент Украины. Но, по его мнению, мир, который достигается ценой человеческой крови - ненормален.

Он обратил внимание на то, что в недалеком прошлом неуважение к той или иной нации могло привести к пактам, которые лишили народы государственности, разжигая аппетит после войны, унесшей жизни миллионов людей. Были отравлены жизни нескольких поколений, и считалось, что и Европа, и Запад чему-то научились на этом опыте.