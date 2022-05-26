Передача: Рижская дума годами не может убрать советские символы на берегу Даугавы

Как указывает Лаура, "в обществе много говорится о том, как важно избавиться от советского наследия, в том числе и от символов. Теперь актуальная тема - памятник в парке Победы.

Однако что происходит с перилами моста на улице Мукусалас напротив Национальной библиотеки? Там нас "радуют" популярные советские символы - серп и молот. Будут ли заменены перила?

И другие опрошенные Bez Tabu жители Риги выражают непонимание по поводу таких "украшений". Большая часть считает, что эти пережитки оккупационного времени нужно убрать, однако некоторые указали, что убрать нужно только прославляющие оккупацию культовые места, например памятник в Пардаугаве, а такие мелкие детали можно сохранить как свидетельства истории.

Мнение, что символы советских времен с берега Даугавы нужно убрать, жители выражали уже несколько лет назад. В 2016 году самоуправление проинформировало, что до 2018 года променад улицы Мукусалас будет перестроен, в том числе будет заменено ограждение, но, как видно, это так и не было сделано.

Самоуправление не отказалось от идеи перестройки променада и по-прежнему настаивает, что советским символам на берегу Даугавы нет места, указала представитель Рижской думы Эдите Матусевича. Она рассказала, что планы по перестройке пришлось отложить, так как проект довольно дорогой - самоуправлению он обойдется примерно в 20 миллионов евро. Сейчас идет работа по поиску денег.

На вопрос, почему не было найдено решение, чтобы символы не были видны, например, закрыть их металлическими пластинками, не дожидаясь перестройки променада, Матусевича указала, что

"сейчас все внимание привлечено к демонтажу памятника в парке Победы. Начнем с него, потом доберемся и до других символов".

В свое время Госполиция, комментируя символику на берегу Даугавы, указала, что с точки зрения закона нарушения нет. Ограничения на использование советской символики и символики нацистской Германии распространяются на публичные развлекательные и праздничные мероприятия, а также на собрания, шествия и пикеты.

Bez Tabu заметила советскую символику и в других местах в городе, например, на фасадах зданий. Так как нет нормального регулирования, позволяющего ликвидировать всю оккупационную символику, в ведении хозяина остается оценка того, нужно ли ее сохранять, указали в самоуправлении. В Рижской думе точно не знают, в скольких местах в столице видна символика оккупационного времени.