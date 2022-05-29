Мои шишки. Какие уроки я извлёк, когда открывал собственный бизнес

Сейчас у меня семейный бизнес - кафе "Берег", кебабные XL Kebab, пиццерия Pizza Jam, фирма по обслуживанию банкетов XL Food, и эти уроки мне пригодились.

Девять из 10-ти компаний закрываются в первый год своего существования. А за три года прекратят свою деятельность не менее 97% компаний, открывшихся сегодня. Но абсолютно все они уверены в успехе в день, когда решаются открыть бизнес.

Я хочу поделиться своим опытом, который я приобретал и приобретаю в течение уже почти десяти лет.

Открыть бизнес в наше время крайне просто - всю информацию можно найти здесь. А дальше у всех неизменно бывают ошибки. Вот четыре основных, которые сделал я, и которых вы можете избежать.

Ошибка первая. Плохо считаем

Первая причина провала бизнеса, на мой взгляд, это заниженные подсчёты на запуск компании. Допустим, повар решил открыть свой ресторан. Он подсчитал стоимость аренды помещения, закупку оборудования, мебели, посуды и т. д. Ресторан открылся, и вроде бы имеет спрос.

Но оказалось, что многие финансовые нюансы были упущены. Налоги, акцизы, бухгалтерские услуги и другие неучтённые расходы. Денег не хватает. Что делать? Приходиться искать выход. Одолжить, взять кредит? Эти проблемы сильно давят, и наш повар уже не думает о вкусе подаваемых блюд и атмосфере в ресторане, а сосредотачивается на решении финансовых проблем, экономии. Вероятнее всего, это приведёт к разностороннему ухудшению услуг ресторана, что, в свою очередь, ведёт к снижению доходов, и этот замкнутый круг, зачастую, ведёт к закрытию.

Какой выход? Финансовая подушка. Если вы думаете открыть свой бизнес, то мой вам совет - умножьте ваши расчёты на 2, а разницу положите в сейф, во избежание вышесказанного.

Ошибка вторая. Контролируем всё до мелочей

Вторая причина провала - это желание абсолютно всё контролировать. А это невозможно. Открывая бизнес, нужно грамотно управлять. Представьте, что бизнес - это кукла-марионетка. Вам нужно держать её за ручку, а не управлять каждой верёвочкой по отдельности. Для этого нужно уметь делегировать обязанности, а доверить своё дело зачастую страшно. Для этого нужно нанимать профессионалов разных областей (маркетинг, бухгалтерия, найм и т. д. и т. п.), ставить перед ними задачи и контролировать лишь результаты, а не процесс.

Да, доверять страшно, но необходимо для успеха компании. Повторюсь, контролировать всё - невозможно, а если вы всё-таки попробуете, то надолго не хватит либо вашего бизнеса, либо вас.

Ошибка третья. Нет спроса.

Зачастую люди переоценивают продукт, который хотят предложить миру.

Также, может быть, что вы не догадываетесь, что ваш продукт уже предоставляется давно, в больших количествах, и по той цене, которую вы предложить не сможете.

Поэтому, прежде чем потратить своё время, силы и деньги на изготовление продукта, запуск фирмы, маркетинг и так далее, изучите рынок, конкурентов, предложите ваш продукт потенциальным клиентам и получите обратную связь. Этот этап очень важен, но зачастую недооценён.

Ошибка четвёртая и главная. Разные карманы

Не мешайте деньги вашего бизнеса со своими. Когда у вас на счету или в тумбочке лежит крупная сумма денег, появляется соблазн оттуда отщипнуть кусочек, а потом ещё, сделать подарок себе или близкому, сделать какое-либо другое вложение, без которого вы бы могли обойтись.

По своему опыту могу вам сказать, что это затягивает, и остановиться непросто. Эта причина была основной, из-за которой мне пришлось попрощаться со своим первым бизнесом. Мало считать деньги, их ещё нужно отличать.

В бухгалтерском учёте это называется "концепция сущности" - ваши финансы и финансы бизнеса - это разные сущности.

Ну и напоследок, что ещё важно.

Характер, вера, стержень.

На пути предпринимателя рано или поздно встают задачи разного рода и разного уровня сложности. Многие на этом сыпятся.

Мало выполнять правильно те или иные действия, часто приходится изворачиваться, находить выходы, верить в себя или генерировать новые решения.

С этим справятся только сильные и умные люди.

Поэтому, если вы человек спокойного характера, получающий удовольствие от жизни, дрейфуя по жизни, как по волнам без паруса, то 100 раз подумайте надо ли вам это.

Если надо - добро пожаловать к нам в бизнес.