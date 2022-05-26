Россия лжет, что Польша ввела в Украину свою армию и планирует забрать себе часть ее территории

Польша, так же как страны Балтии, уже с начала войны является одной из главных целей российской пропаганды. Дезинформация усилилась после визита президента Польши Анджея Дуды в Киев и его речи в Верховной Раде 22 мая. Дуда в выступлении перечислил зверства российских военных в Украине и призвал подписать новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Спустя день в интернет-платформах появились утверждения, будто в Украину направлены два батальона польских военнослужащих, которые вооружены противотанковыми ракетами и бронетранспортерами, американского производства. Эти войсковые части будто находятся в Украинском городе Павлоград, но якобы в планах отправить их на восток Украины, на фронт в Авдеевку.

Одновременно распространяются утверждения, что поляки хотят забрать себе часть территории Украины. Об этом на радио Sputnik заявил писатель и медиатехнолог Эдуард Багиров. Писатель Багиров заявил, что Польша хочет "отпилить кусок" Украины, на который "точит зуб". Российские СМИ активно цитируют его слова, что будет "введена какая-нибудь "приличная" конфигурация", чтобы отделить часть Западной Украины в пользу Польши.

"Это очередная абсурдная фейковая новость, которая соответствует попыткам России распространить дезинформацию. Мы эти сенсационные новости о вхождении польской армии в Украину, также как и абсурдные утверждения о разделении Украины при нашем участии, воспринимаем как очевидную пропаганду Российской Федерации в международном медиапространстве",- письменно ответило Министерство обороны Польши на просьбу Re:Check о комментарии. Польша не отправляла военных в Украину и не собирается этого делать. "Наша страна находится в НАТО, которое вместе решает о возможной прямой военной помощи. НАТО заявило, что не отправит солдат воевать на территорию нашего восточного соседа. НАТО не может допустить эскалацию конфликта", - такой комментарий канцелярии премьера Польши опубликовали 18 мая фактчекеры из Польши Demagog. На тот момент Россия распространила неправду о том, что Польша планирует отправить военных в Украину.

Изначальным источником информации в интернет-платформах о двух военных батальонах, якобы отправленных Польшей в Украину, является некий Telegram-канал, создатели которого неизвестны. Несмотря на это, данная новость как факт распространяется в Российских государственных медиа и развивает дальше теории о последствиях таких действий Польши.

Например, на канале "Россия 1" некий полковник в отставке Виктор Баранец рассказывает, что поляки привели в Украину два батальона, которые называют то миротворческими, то полицейскими. "Совершенно понятно, что мы будем бить по полякам. Совершенно понятно, что за этими батальонами придут и другие войска, потому что, как вы знаете, у Варшавы есть очень серьезные виды на откусывание огромного куска Украины", - говорит он. Далее Баранец утверждает, что Польша обратиться к НАТО с аргументом, что Россия на нее нападает на территории Украины. Это в свою очередь станет причиной, чтобы в силу вступила 5-я статья договора НАТО, которая трактует нападение на одну страну НАТО как нападение на всех членов организации. Кроме того, он рассказывает, что совершенно возможно, что "вслед за польскими войсками туда ринутся и прибалты, и румыны". В свою очередь в некоем интернет-издании даже опубликована новость, что российский ракетный удар попал по польским батальонам в Украине.

Выдуманные новости о польских батальонах, которые якобы находятся в Украине, и рассказы о намерении Польши получить часть территории Украины опубликовало также Российское новостное агентство Riafan, издания Lenta, Rambler и другие.

Вывод: Польша не отправляла свои военные части или военнослужащих в Украину и не планирует этого делать. Утверждения о двух польских батальонах, которые якобы воюют в Украине выдуманы.