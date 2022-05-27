Уборщица из Латвии предстала перед судом в Ирландии: она украла семейные ценности

42-летняя Надежда Кротова осуществила кражу в то время, когда сестра ее работодательницы лежала в больнице на смертном одре.

Пострадавшая в среду, 25 мая, в районном суде рассказала о "чрезвычайно разрушительном впечатлении", которое на нее и ее семью произвела кража.

Она сказала, что незадолго до этого умерла ее мать, а спустя шесть недель и сестра, поэтому женщина находилась в глубокой скорби.

Пострадавшая в зачитанном в суде сообщении указала: "Пока моя сестра лежала на смертном одре в больнице, Надя решила украсть ее драгоценности, которые только что были мне подарены - разные семейные ценности, передававшиеся из поколения в поколение.

То, что она решила сделать это именно в такое время, было чрезвычайно безжалостным и бессердечным. Я не могла поверить, что все это произошло".

Пострадавшая сказала, что Кротова казалась сердечным, дружественным и заслуживающим доверия человеком. Уборщицу угощали ужином, кроме того, работодатель была щедра по отношению к ней.

В результате пострадавшая женщина пережила много бессонных ночей, кошмаров и стресса, что вынудило ее искать психологическую поддержку.

Она сказала: "Что относится ко мне, то действия обвиняемой будут влиять на меня всю оставшуюся жизнь. Я попросила, чтобы она вернула вещи.

Она полностью отрицала, что взяла что-то, и не выражала ни малейшего сожаления. Об извинениях речи не было вовсе".

Надежда Кротова была признана виновной в краже золотой цепочки стоимостью 500 евро в период времени с 1 ноября 2020 года по 28 мая 2021 года, а также в краже шарфа стоимостью 50 евро 21 мая прошлого года из дома ее работодателя.

Адвокат обвиняемой на суде сказал, что его клиентка хочет принести извинения пострадавшей за кражу и что украденные вещи возвращены владелице.

Судья отложил рассмотрение дела до октября, потребовав пробационного сообщения, чтобы выяснить соответствие Надежды Кротовой общественным работам, и еще раз продлил ее освобождение до суда под залог.