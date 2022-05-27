25 внуков и 14 правнуков: умерла мать актера Алека Болдуина

Братья разместили некролог.

Кэрол Болдуин была родом из многодетной семьи и сама родила четверых сыновей и двух дочерей. В 1991 году у нее диагностировали рак молочной железы. Женщина победила онкологию и стала активно помогать другим пациентам. Вскоре в местном университете был открыт Фонд исследования рака груди имени Кэрол Болдуин. Ему удалось собрать миллионы долларов.

"Последние 25 лет своей жизни она провела как боец и борец за дело, которому посвятила столько энергии. Мы все очень гордимся ее достижениями", - написал Алек Болдуин.

На момент смерти у Кэрол Болдуин было 25 внуков и 14 правнуков.