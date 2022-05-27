Суд поддержал запрет на проведение шествия от парка Победы к памятнику Свободы

Административный районный суд принял решение, которым отклонил жалобу РСЛ и оставил неизмененным решение от 25 мая исполнительного директора Риги запретить заявленное шествие.

Заявитель, депутат Рижской думы, Мирослав Митрофанов (РСЛ) обратился в Рижскую думу с заявлением о проведении шествия от парка Победы до памятника Свободы 28 мая, с 12:00 по 15:00 с целью выразить протест против действий коалиционных партий Латвии, направленных на демонтаж советских памятников.

Суд принял такое решение, основываясь на мнении представителей Рижской муниципальной полиции, Службы госбезопасности и Госполиции. Дословная мотивация будет доступна 13 июня.

Ранее сообщалось, что анализ информации, проведенный Службой госбезопасности, показывает, что шествие усилит угрозу демократическому строю, основным принципам демократии, интересам национальной безопасности, а также способствовать тенденции социального раскола.

Кроме того, заявленный марш, учитывая его цели, несовместим с ростом напряженности в обществе в связи с российской агрессией, военными преступлениями и преступлениями против человечности в Украине. Шествие будет способствовать совершению преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного кодекса Латвии - публичному прославлению и оправданию геноцида, преступлений против человечности, простых и военных преступлений, а также созданию угрозы общественной безопасности и благосостоянию.