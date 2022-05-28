Дженнифер Энистон: "Я развелась и отправилась на терапию"
53-летняя Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) стала последней гостьей шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). Американская актриса рассказала о разрыве с Брэдом Питтом (Brad Pitt).
53-летняя Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) стала последней гостьей шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). Американская актриса рассказала о разрыве с Брэдом Питтом (Brad Pitt).
В США вышла в эфир заключительная серия "Шоу Эллен Дедженерес" после 19 лет в эфире. Гостями последнего выпуска стали Дженнифер Энистон (она появлялась в качестве гостя еще в самом первом выпуске шоу), Пинк и Билли Айлиш.
В начале шоу Дедженерес, которая в 1997 году совершила каминг-аут, произнесла монолог о том, насколько за время выхода передачи изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу, пишет "Медуза".
Дженнифер вернулась в шоу Эллен, символично закрыв его своим визитом. В 2003 году актриса стала первой гостьей вечерней передачи. Актриса призналась, что тяжело переживала разрыв с Брэдом Питтом, и ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.
"Я развелась и отправилась на терапию. Мне пришлось долго работать со специалистом. Затем я снялась в фильме "Развод по-американски" и чувствовала, как иду ко дну. Все это сильно давило на меня. Но в один момент я подумала, что стоит что-то менять в своей жизни, так не могло больше продолжаться", - цитирует Дженнифер The Voice.
Энистон развелась с Питтом в 2005 году после пяти лет ьрака. Спустя несколько месяцев стало известно, что актер начал встречаться с Анджелиной Джоли. Брэд познакомился с будущей женой на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".
Дженнифер смогла пережить развод, ей удается поддерживать теплые отношения с бывшим мужем.
"Шоу Эллен Дедженерес" выходило с сентября 2003 года. Его гостями становились многие знаменитости. Шоу получило более 60 телевизионных премий "Эмми". Еще в мае 2021 года Дедженерес заявила, что предстоящий сезон шоу будет последним.
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