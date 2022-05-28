Дженнифер Энистон: "Я развелась и отправилась на терапию"

В США вышла в эфир заключительная серия "Шоу Эллен Дедженерес" после 19 лет в эфире. Гостями последнего выпуска стали Дженнифер Энистон (она появлялась в качестве гостя еще в самом первом выпуске шоу), Пинк и Билли Айлиш.

В начале шоу Дедженерес, которая в 1997 году совершила каминг-аут, произнесла монолог о том, насколько за время выхода передачи изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу, пишет "Медуза".

Дженнифер вернулась в шоу Эллен, символично закрыв его своим визитом. В 2003 году актриса стала первой гостьей вечерней передачи. Актриса призналась, что тяжело переживала разрыв с Брэдом Питтом, и ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.

"Я развелась и отправилась на терапию. Мне пришлось долго работать со специалистом. Затем я снялась в фильме "Развод по-американски" и чувствовала, как иду ко дну. Все это сильно давило на меня. Но в один момент я подумала, что стоит что-то менять в своей жизни, так не могло больше продолжаться", - цитирует Дженнифер The Voice.

Энистон развелась с Питтом в 2005 году после пяти лет ьрака. Спустя несколько месяцев стало известно, что актер начал встречаться с Анджелиной Джоли. Брэд познакомился с будущей женой на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".

Дженнифер смогла пережить развод, ей удается поддерживать теплые отношения с бывшим мужем.

"Шоу Эллен Дедженерес" выходило с сентября 2003 года. Его гостями становились многие знаменитости. Шоу получило более 60 телевизионных премий "Эмми". Еще в мае 2021 года Дедженерес заявила, что предстоящий сезон шоу будет последним.