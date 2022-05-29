Почему тефлоновое покрытие на сковороде быстро разрушается?

Если вы заметили, что сковородка слишком быстро приходят в негодность, задумайтесь, все ли вы делаете правильно. Давайте поговорим о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем на кухне при использовании сковород с антипригарным покрытием.

Нагрев пустой сковороды

Возможно, вы слышали об этом методе: прежде чем наливать масло в сковороду, ее надо нагреть. И это касается почти всех видов кухонной утвари, но только не сковородок и кастрюль с антипригарным покрытием или тефлоновых. При готовке без масла учитывайте, что именно в это время поверхность сковороды может выделять опасные вещества, о которых столько говорилось и научно изучалось. Поэтому добавляйте масло (если готовите без него, следите, чтобы готовящийся продукт вовремя оказался на сковороде, так как оно тоже выделит сок или жир), как только поставите сковороду на огонь.

Воздействие посудомоечной машины

Это технически безопасно и допустимо, так как на сковородках даже есть этикетка, которая показывает, что посуду можно мыть в посудомоечной машине. Но! Длительное воздействие высоких температур и моющих средств постепенно разрушает покрытие и сковорода в итоге быстрее выходит из строя. Поэтому сковородки лучше мыть вручную.

Высокая температура

Для быстрого подрумянивания стейка или рыбы лучше использовать, например, чугунную сковороду, иначе ваша тефлоновая сковорода быстро испортится, так как длительное воздействие высоких температур плохо влияет на сковородки низкого качества. И даже не думайте, что сразу после того, как вы приготовили обед, ее можно будет помыть. Это тепловой удар по кастрюле.

Аксессуары для кухни из металла

Хотя металлические лезвия очень удобны и используются профессиональными поварами, они повреждают антипригарное покрытие. Поэтому последнее правило: для таких сковородок лучше и бережнее всего использовать только силиконовые или деревянные аксессуары.