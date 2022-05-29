Один из 13 "змеенышей". История Виктора Левенштейна, которого хотели обвинить в покушении на Сталина

Еще больше он изумился, когда увидел портрет писателя: он узнал его, они вместе были в казахском Экибастузе, как минимум несколько раз пересекались.

Левенштейн и Солженицын все же встретились в Москве весной 2004 года, встречу помогла организовать жена писателя Наталья.

В итоге "два писателя" (так потом иронизировала Дора Левенштейн) пили чай с пирогами, вспоминали события в каторжном Экибастузе и выяснили историю песни, которую Солженицын процитировал в "Архипелаге ГУЛАГ". Как выяснилось, он слышал песню через три месяца после того, как приятелей этапировали из Бутырки в разные лагеря. То есть, она осталась жить - как они об этом и мечтали. Солженицын запомнил и спустя годы процитировал три куплета из пяти.

Судьба "змеенышей"

Дора Левенштейн в 2019 году умерла, Виктор остался один. Он открыл для себя "Фейсбук" - и регулярно на русском и английском языках пишет истории из своей жизни, рассказывает о своих друзьях и приятелях, в том числе тех, кто проходил по его делу.

Автор музыки к той тюремной песне Володя Сулимов был его близким другом. В 1941-м он ушел на фронт, был ранен и незадолго до тюрьмы вылечился и демобилизовался. Он умер в лагере, причина неизвестна.

Еще один близкий друг из "дела змеенышей" Александр Гуревич жил в Москве и говорил, что ему лень эмигрировать - достаточно лежать на диване и слушать "Би-би-си" с "Голосом Америки". В 1989-м он все же уехал в Израиль и скоропостижно скончался через десять дней после этого.

Валерий Фрид и Юлий Дунский к моменту ареста вместе учились во ВГИКе. После освобождения они стали известными сценаристами, причем сценарий советской производственной драмы "Случай на шахте номер восемь" они написали еще в тюрьме.

Фрид и Дунский так и проработали всю жизнь вместе, по их сценариям сняты культовые советские фильмы "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Экипаж", "Сказка странствий". Их и похоронили рядом, на Донском кладбище в Москве.

Марк Коган мечтал стать адвокатом, однако этот статус получил только в 1975 году - отчасти из-за прошлого, отчасти из-за жесткого характера. Его автобиография так и называется - "Записки строптивого адвоката".

Нина Ермакова, из чьей комнаты на Арбате якобы готовилось покушение на Сталина, вышла замуж за ученого и будущего Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Причем, Гинзбурга за роман с ней - ссыльной, политически неблагонадежной - отстраняли от работы над созданием водородной бомбы.

Еще один "змееныш" Алексей Сухов умер в тюрьме в 1947 году. Юрий Михайлов отсидел восемь лет из десяти, вернулся домой психически нездоровым и практически сразу скончался.

Елена Бубнова была дочерью наркома просвещения СССР Андрея Бубнова, его расстреляли в 1938-м. После смерти Сталина она вернулась в Москву и пришла к члену политбюро компартии Клименту Ворошилову, который знал ее с детства и симпатизировал ее отцу. Ворошилов и способствовал тому, чтобы всю группу молодых людей быстро реабилитировали.

Практически ни с кем из них Виктор Левенштейн так и не сумел толком поговорить о прошлом. Они просто хотели вычеркнуть все произошедшее из памяти и не возвращаться к этому.

Главного следователя по их делу, начальника следственной части по особо важным делам НКВД СССР Льва Влодзимирского расстреляли в 1953 году в рамках дела Лаврентия Берии.

* * *

Виктор Левенштейн говорит, что сейчас он переписал бы свои изданные в 2000-е годы книги, да и в "Фейсбуке" он пишет свои истории уже под другим углом.