Пн, 30.05.2022
Прошу прощения, если мое выступление в Сейме задело представителя нацменьшинства, искренне преданного Латвии. Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма
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Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня: благоприятное Новолуние, но для каждого знака Зодиака - свои нюансы

ФОТО: pixabay.com/piro4d-2707530

Начинается долгожданное лето. И если погода еще не совсем приятная, то звезды в довольно благоприятном положении. Астрологи рассказали, как ночные светила изменят нашу жизнь и как каждому знаку Зодиака можно будет настроиться с ними на одну волну.

Запрограммировать свою удачу поможет благоприятное Новолуние 30 мая, а также избавление от ретроградного состояния Меркурия. Эти два события отлично синергируют друг с другом, создавая мощные созидательные энергетические потоки. Получается, что

начало недели идеально подходит для новых начинаний и перемен, а конец - для работы и саморазвития, но у каждого из знаков будут некоторые важные нюансы.

Овен

Удачное расположение ночных светил поможет Овнам преуспеть в делах, но астрологи советуют представителям данного знака помнить о восстановлении своего биополя. Самый опасный день недели - воскресенье. В день начала ретроградного Сатурна Овнам стоит закрыться дома и расслабиться, временно отложив в сторону дела и мысли о проблемах. Это поможет набраться сил перед началом следующей недели, а также сменить обстановку.

Телец

Совершенных людей не существует, и Тельцам придется с этим смириться. В своих попытках стать лучше им может показаться, что они идеальны во всем, но чрезмерная самоуверенность может сыграть с ними злую шутку. Вместо этого лучше помнить о том, что не бывает идеальных людей. Тельцы-реалисты смогут добиться определенных успехов в делах, но самое главное - сохранить и правильно воспользоваться своим текущим положением. Первостепенная задача для них сейчас - избавиться от негативных вирусных программ, которые блокируют успех.

Близнецы

Близнецы, по мнению астрологов, смогут найти свое истинное предназначение в конце мая и в начале июня. Особенно важно уделить этому внимание в понедельник - когда Луна будет обновляться в их знаке Зодиака. Также эксперты советуют этим людям научиться ценить то, что у них есть. Если этого не делать, удача может внезапно отвернуться от них. Что касается прилагаемых усилий, то астрологи настоятельно не рекомендуют идти ва-банк. Всегда стоит оставлять возможность отойти назад, сберечь ресурсы и время. Это касается как работы, так и сферы любви.

Рак

У Раков на этой неделе будет много судьбоносных моментов и приятных событий. К ним стоит правильно подготовиться. Вполне возможно, что придется принимать важные решения, поэтому Ракам потребуется мощная интуиция. Не исключено, что в самом конце недели у Раков внезапно появится страх к незнакомому и непривычному. Это будет означать, что нужно переждать опасное время дома. Подобное влияние будет оказывать на Раков Сатурн, который начнет свою ретрофазу 5 июня.

Лев

У Львов на этой неделе есть возможность достичь просветления, выйти на новый уровень духовного развития. Это значит, что нужно почаще обращаться за помощью к внутреннему голосу, а также стремиться к гармонии во всем. Тучи финансовых и других проблем временно рассеются, поэтому Львы смогут насладиться любимым делом, развлечениями, общением. В течение всей недели будет высокий шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей. Они приведут Львов к понимают своих целей, а также подарят им новые знакомства и жизненный опыт.

Дева

У Дев ожидаются небольшие неполадки с энергетикой, но они не будут критичными. Дела потребуют от Дев сдержанности и хладнокровия, потому что чрезмерная нервозность и состояние стресса могут лишить этих людей удачи. Лучше принимать решения в максимально спокойном состоянии, не торопиться с выводами и как можно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы поддерживать на высоком уровне свою энергию.

Весы

Весам прежде всего необходимо позаботиться о правильном отдыхе. Астрологи отмечают, что на этой неделе в свободное от работы время лучше как можно чаще встречаться с приятными людьми, родственниками, а также не забывать о лучших способах релаксации дома - чтении книг, просмотре энергетически полезных фильмов, любимом хобби, прослушивании музыки. Определенную пользу принесет наведение и поддержание порядка в доме. Это поможет Весам более эффективно отдыхать, а значит - в разы повысить свою продуктивность.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют начать неделю с избавления от энергетически опасных вещей. Нужно выбросить хлам, мусор. Если встретить лето в окружении чистоты и порядка, это существенно повысит их удачу. Также эксперты советуют не торопиться, так как это может создать лишние проблемы. Судить об их масштабах будет сложно, поскольку это будут скрытые неурядицы, проявляющиеся внезапно. Скорпионам стоит быть чуточку прагматичнее, дабы избежать потери возможностей, удачи и денег. Осторожнее стоит быть в занятиях спортом - можно получить травму.

Стрелец

Стрельцам нужно помогать близким людям, друзьям и коллегам, но не стоит огорчаться, если от окружающих не последует благодарности и приятной обратной связи. Помощь близким сделает Стрельцов намного удачливее, а также поможет им очистить карму. В конце недели, ближе к воскресенью, могут активизироваться враги и недоброжелатели. Смотреть на мир через призму оптимизма, конечно, полезно, но замечать негатив со стороны окружающих тоже необходимо.

Козерог

В целом неделя для Козерогов будет очень яркой и необычной. У этих людей будет выбор: следить за происходящим как сторонний наблюдатель или сыграть главную роль в этом лихо закрученном сюжете. И тот, и другой варианты могут быть правильными. Все, что необходимо сделать Козерогам - это принять решение. Самым сложным днем недели для Козерогов можно считать воскресенье. Сатурн, который входит в ретрофазу, испортит этим людям настроение и может спровоцировать рост негатива.

Водолей

У Водолеев начинается время, когда им следует начать активнее заботиться о хорошем самочувствии. В этом им помогут борьба с вредными привычками, правильное питание и физическая активность. Не исключено, что Вселенная поставит представителей данного знака перед сложным выбором. Астрологи советуют не забывать простую истину: у любой монеты две стороны. Любой из выбранных путей будет в чем-то приятным, а в чем-то сложным. Водолеям необходимо заранее оценить все риски.

Рыбы

Рыбы будут очень зависимы от удачи, но привлечь фортуну в свою жизнь им будет нетрудно. Для этого можно, например, почаще общаться с позитивными людьми или произносить добрые слова. Некоторые проблемы Рыбам могут принести отношения на расстоянии, а также работа в коллективе. В целом на горизонте могут возникнуть интересные знакомства. Не исключены неурядицы и неприятные жизненные ситуации, но при более детальном рассмотрении даже они могут оказаться не такими уж и плохими.

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