Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня: благоприятное Новолуние, но для каждого знака Зодиака - свои нюансы

Близнецы
Близнецы, по мнению астрологов, смогут найти свое истинное предназначение в конце мая и в начале июня. Особенно важно уделить этому внимание в понедельник - когда Луна будет обновляться в их знаке Зодиака. Также эксперты советуют этим людям научиться ценить то, что у них есть. Если этого не делать, удача может внезапно отвернуться от них. Что касается прилагаемых усилий, то астрологи настоятельно не рекомендуют идти ва-банк. Всегда стоит оставлять возможность отойти назад, сберечь ресурсы и время. Это касается как работы, так и сферы любви.
Рак
У Раков на этой неделе будет много судьбоносных моментов и приятных событий. К ним стоит правильно подготовиться. Вполне возможно, что придется принимать важные решения, поэтому Ракам потребуется мощная интуиция. Не исключено, что в самом конце недели у Раков внезапно появится страх к незнакомому и непривычному. Это будет означать, что нужно переждать опасное время дома. Подобное влияние будет оказывать на Раков Сатурн, который начнет свою ретрофазу 5 июня.
Лев
У Львов на этой неделе есть возможность достичь просветления, выйти на новый уровень духовного развития. Это значит, что нужно почаще обращаться за помощью к внутреннему голосу, а также стремиться к гармонии во всем. Тучи финансовых и других проблем временно рассеются, поэтому Львы смогут насладиться любимым делом, развлечениями, общением. В течение всей недели будет высокий шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей. Они приведут Львов к понимают своих целей, а также подарят им новые знакомства и жизненный опыт.
Дева
У Дев ожидаются небольшие неполадки с энергетикой, но они не будут критичными. Дела потребуют от Дев сдержанности и хладнокровия, потому что чрезмерная нервозность и состояние стресса могут лишить этих людей удачи. Лучше принимать решения в максимально спокойном состоянии, не торопиться с выводами и как можно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы поддерживать на высоком уровне свою энергию.
Весы
Весам прежде всего необходимо позаботиться о правильном отдыхе. Астрологи отмечают, что на этой неделе в свободное от работы время лучше как можно чаще встречаться с приятными людьми, родственниками, а также не забывать о лучших способах релаксации дома - чтении книг, просмотре энергетически полезных фильмов, любимом хобби, прослушивании музыки. Определенную пользу принесет наведение и поддержание порядка в доме. Это поможет Весам более эффективно отдыхать, а значит - в разы повысить свою продуктивность.
Скорпион
Скорпионам астрологи советуют начать неделю с избавления от энергетически опасных вещей. Нужно выбросить хлам, мусор. Если встретить лето в окружении чистоты и порядка, это существенно повысит их удачу. Также эксперты советуют не торопиться, так как это может создать лишние проблемы. Судить об их масштабах будет сложно, поскольку это будут скрытые неурядицы, проявляющиеся внезапно. Скорпионам стоит быть чуточку прагматичнее, дабы избежать потери возможностей, удачи и денег. Осторожнее стоит быть в занятиях спортом - можно получить травму.