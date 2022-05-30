Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня: благоприятное Новолуние, но для каждого знака Зодиака - свои нюансы

Близнецы

Близнецы, по мнению астрологов, смогут найти свое истинное предназначение в конце мая и в начале июня. Особенно важно уделить этому внимание в понедельник - когда Луна будет обновляться в их знаке Зодиака. Также эксперты советуют этим людям научиться ценить то, что у них есть. Если этого не делать, удача может внезапно отвернуться от них. Что касается прилагаемых усилий, то астрологи настоятельно не рекомендуют идти ва-банк. Всегда стоит оставлять возможность отойти назад, сберечь ресурсы и время. Это касается как работы, так и сферы любви.

Рак

У Раков на этой неделе будет много судьбоносных моментов и приятных событий. К ним стоит правильно подготовиться. Вполне возможно, что придется принимать важные решения, поэтому Ракам потребуется мощная интуиция. Не исключено, что в самом конце недели у Раков внезапно появится страх к незнакомому и непривычному. Это будет означать, что нужно переждать опасное время дома. Подобное влияние будет оказывать на Раков Сатурн, который начнет свою ретрофазу 5 июня.

Лев

У Львов на этой неделе есть возможность достичь просветления, выйти на новый уровень духовного развития. Это значит, что нужно почаще обращаться за помощью к внутреннему голосу, а также стремиться к гармонии во всем. Тучи финансовых и других проблем временно рассеются, поэтому Львы смогут насладиться любимым делом, развлечениями, общением. В течение всей недели будет высокий шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей. Они приведут Львов к понимают своих целей, а также подарят им новые знакомства и жизненный опыт.

Дева

У Дев ожидаются небольшие неполадки с энергетикой, но они не будут критичными. Дела потребуют от Дев сдержанности и хладнокровия, потому что чрезмерная нервозность и состояние стресса могут лишить этих людей удачи. Лучше принимать решения в максимально спокойном состоянии, не торопиться с выводами и как можно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы поддерживать на высоком уровне свою энергию.

Весы

Весам прежде всего необходимо позаботиться о правильном отдыхе. Астрологи отмечают, что на этой неделе в свободное от работы время лучше как можно чаще встречаться с приятными людьми, родственниками, а также не забывать о лучших способах релаксации дома - чтении книг, просмотре энергетически полезных фильмов, любимом хобби, прослушивании музыки. Определенную пользу принесет наведение и поддержание порядка в доме. Это поможет Весам более эффективно отдыхать, а значит - в разы повысить свою продуктивность.

Скорпион