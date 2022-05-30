В Таллинне задержана женщина, столкнувшая на рельсы мать трехлетнего ребенка у него на глазах

Фото нападавшей ФОТО: PPA

Ведущий следователь Ляэне-Харьюского отдела Пыхьяской префектуры Пилле Вилу рассказала, что на станции Рахумяэ женщина подошла к пассажирке, которая со своим трехлетним ребенком ждала поезда, и столкнула ее на рельсы. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к трагедии, поскольку в этот момент не было поезда.

Потерпевшая взяла ребенка на руки, чтобы отойти подальше от нападавшей, но та последовала за ней и ударила по лицу: "После первого нападения нарушительница села в поезд, отправлявшийся в 16:25 и двигавшийся в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила пожилую женщину".

По обоим происшествиям возбуждены уголовные дела.

В воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что личность напавшей на людей женщины установлена и полиция предварительно задержала ее на 48 часов. Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.