Пн, 30.05.2022
80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона - разве это не смерть мозга? Марко Михкельсон, эстонский политик
Марко Михкельсон, эстонский политик
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • В Таллинне задержана женщина, столкнувшая на рельсы мать трехлетнего ребенка у него на глазах

В Таллинне задержана женщина, столкнувшая на рельсы мать трехлетнего ребенка у него на глазах

Фото нападавшей. ФОТО: Politsei

В среду около 16:15 женщина средних лет неожиданно напала на ожидавшую на станции Рахумяэ, Таллинн, Эстония, поезда пассажирку и на глазах ее трехлетнего ребенка столкнула ее с перрона на рельсы. После этого она напала на еще одного человека в поезде. В воскресенье полиция сообщила, что нападавшая была задержана, пишет Rus.Postimees.

Фото нападавшей ФОТО: PPA

Ведущий следователь Ляэне-Харьюского отдела Пыхьяской префектуры Пилле Вилу рассказала, что на станции Рахумяэ женщина подошла к пассажирке, которая со своим трехлетним ребенком ждала поезда, и столкнула ее на рельсы. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к трагедии, поскольку в этот момент не было поезда.

Потерпевшая взяла ребенка на руки, чтобы отойти подальше от нападавшей, но та последовала за ней и ударила по лицу: "После первого нападения нарушительница села в поезд, отправлявшийся в 16:25 и двигавшийся в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила пожилую женщину".

По обоим происшествиям возбуждены уголовные дела.

В воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что личность напавшей на людей женщины установлена и полиция предварительно задержала ее на 48 часов. Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back