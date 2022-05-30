Шахназаров об отъезде Хаматовой и Пугачевой: "Думаю, что Россия переживет"

Режиссер в выпуске называл происходящее в Украине войной, склоняясь к тому, что считает это "гражданской войной" и "столкновением России с Западом". Он объяснил, что происходящее сейчас было неизбежно.

Ксения Собчак поинтересовалась отношением Карена Шахназарова к отъезду Чулпан Хаматовой и Аллы Пугачевой.

"Это их решение... Честно говоря, не думаю, что это принципиальная потеря. Я думаю, что Россия переживет и мой отъезд, и ваш... Россия больше, чем любой другой человек", - сказал режиссер.

В интервью он отметил, что не читает Telegram-каналы, информацию получает в основном от российских государственных СМИ, уважает то, что делают Владимир Соловьев и Никита Михалков. К примеру, сообщения про этнический вирус, распространяемый птицами, он не считает чем-то зазорным: "Значит, кто-то сделает. Значит, умеет подать материал. Выстроить драматургию".

Напомним, ранее актер театра и кино Эммануил Виторган разместил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором объяснил свое пребывание в Латвии перед началом военных действий России на территории Украины. Он также осудил редакторов канала Никиты Михалкова "БесогонTV", которые позволяют себе распространять непроверенную информацию.

Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Карен Шахназаров допускает, что сказанное Маргаритой Симоньян про Максима Галкина имеет место быть, но это не значит, что стоит с этим соглашаться.

"Я не очень понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина... Он хороший шоумен. Ну уехал... Это личное дело того человека, который это высказал... Мне это не близко", - подчеркнул Шахназаров.

Телеведущую Маргариту Симоньян осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев. Позже видеообращение в их защиту записал и Филипп Киркоров.

Видео: Интервью с Кареном Шахназаровым