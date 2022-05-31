Синдром раздраженного кишечника: признаки и лечение

Когда обследования действительно необходимы?
С одной стороны, для диагностики синдрома раздраженного кишечника не нужно проходить специальных обследований - достаточно, чтобы врач выслушал жалобы пациента. С другой стороны, без специальных обследований невозможно определить, действительно ли это просто синдром раздраженного кишечника или за этими симптомами скрывается более какое-либо серьезное заболевание. Боли в животе могут быть предвестником многих заболеваний. Диарея также может быть признаком как вирусной или бактериальной инфекции, так и отравления. В случае продолжительной диареи, скрытой крови в кале, быстрой потери веса, малокровии следует провести очень серьезную оценку состояния, сдать анализы крови и пройти колоноскопию, чтобы не пропустить действительно серьезное заболевание, требующее лечения.
Перечная мята, пробиотики и витамины для улучшения самочувствия
Специфических лекарств, способных полностью излечить синдром раздраженного кишечника, не существует, однако, таким пациентам обычно рекомендуется симптоматическая терапия, которая облегчает самочувствие и улучшает качество жизни. "Совсем легких симптомов можно избежать, только изменив образ жизни, снизив ежедневный уровень стресса, соблюдая режим сна и уделяя время физическим нагрузкам", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
В свою очередь, в ситуациях, когда симптомы беспокоят, фармацевт рекомендует приобрести один из следующих семи продуктов, которые помогут уменьшить дискомфорт в животе:
- эфирное масло перечной мяты. Оно успокаивает мускулатуру пищеварительного тракта, активизирует производство желчи, уменьшает спазмы, нарушения пищеварения и вздутие живота. Одну каплю масла мяты перечной добавляют в стакан теплой воды, в которой растворяют чайную ложку меда, и принимают внутрь;
- спазмолитические вещества;
- клетчатку;
- различные абсорбенты;
- пробиотики. При вздутии живота хорошо помогают бифидобактерии, при жидком стуле - Saccharomyces boulardii, при запорах - лактобактерии.
- препарат, уменьшающий газообразование в кишечнике;
- витамины A, D, K, B12, фолиевая кислота и железо - их следует принимать дополнительно, поскольку у человека с синдромом раздраженного кишечника может нарушаться всасывание этих ценных веществ.
Помочь можно не только лекарствами:
- При запорах следует увеличить количество клетчатки в рационе, поэтому нужно употреблять в пищу больше овощей, каш. С другой стороны, при диарее количество клетчатки нужно уменьшить и заменить ее рисом, гречкой, бананами.
- Употребляйте в пищу термически обработанные овощи, которые меньше раздражают пищеварительный тракт.
- Следует воздерживаться от продуктов, способствующих газообразованию: фасоли, капусты, гороха.
- Следует есть медленно, не торопясь, чтобы воздух не попадал в пищеварительную систему. После еды следует оставаться в состоянии двигаться.
- Многим людям с синдромом раздраженного кишечника хорошо помогает иглоукалывание.
- Физическая активность не только снижает стресс, но и улучшает функции кишечника, особенно при запорах.
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