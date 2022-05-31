Синдром раздраженного кишечника: признаки и лечение

До сих пор точно не известно, что именно вызывает синдром раздраженного кишечника. Считается, что причиной этих нарушений пищеварения является психосоматика, хотя также существует и теория, что синдром раздраженного кишечника может вызывать непереносимость определенных продуктов или даже целой группы продуктов.

"Синдром раздраженного кишечника чаще всего встречается у людей в возрасте от 30 до 40 лет, и чаще - у женщин. Это связано с тем, что представительницы слабого пола не только более эмоциональные существа и более подвержены влиянию стресса, но и объективно у женщин опорожнение кишечника происходит медленнее, чем у мужчин. Активность брюшной полости также зависит от гормональной активности. На опорожнение кишечника также влияет и гормональная активность. Причиной синдрома раздраженного кишечника также могут стать воспаления кишечника, различные генетические факторы, нарушения функции гладкой мускулатуры кишечника. Иногда синдром раздраженного кишечника развивается после перенесенного острого заболевания кишечника (диарея путешественников или гастроэнтерит), с чем в дальнейшем приходится жить", - указывает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.