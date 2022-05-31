Вт, 31.05.2022
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о женщине, столкнувшей на рельсы мать трехлетнего ребенка

Синдром раздраженного кишечника: признаки и лечение

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Africa Studio

"Существует множество факторов, ежедневно вызывающих стресс, и у каждого десятого стресс вызывает синдром раздраженного кишечника, который проявляется в спазматических болях в животе и нарушениях работы кишечника. Хотя синдром раздраженного кишечника является функциональным расстройством, не способствующим развитию серьезных заболеваний пищеварительного тракта, все же для собственного спокойствия рекомендуется пройти обследование, пересмотреть свой рацион, употреблять в пищу больше клетчатки и, конечно же, подумать о том, как снизить ежедневный стресс", - рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

До сих пор точно не известно, что именно вызывает синдром раздраженного кишечника. Считается, что причиной этих нарушений пищеварения является психосоматика, хотя также существует и теория, что синдром раздраженного кишечника может вызывать непереносимость определенных продуктов или даже целой группы продуктов.

"Синдром раздраженного кишечника чаще всего встречается у людей в возрасте от 30 до 40 лет, и чаще - у женщин. Это связано с тем, что представительницы слабого пола не только более эмоциональные существа и более подвержены влиянию стресса, но и объективно у женщин опорожнение кишечника происходит медленнее, чем у мужчин. Активность брюшной полости также зависит от гормональной активности. На опорожнение кишечника также влияет и гормональная активность. Причиной синдрома раздраженного кишечника также могут стать воспаления кишечника, различные генетические факторы, нарушения функции гладкой мускулатуры кишечника. Иногда синдром раздраженного кишечника развивается после перенесенного острого заболевания кишечника (диарея путешественников или гастроэнтерит), с чем в дальнейшем приходится жить", - указывает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

О синдроме раздраженного кишечника свидетельствуют:

  • спазматические боли, которые могут возникать в любой части живота;
  • вздутие живота, диарея или запор;
  • иногда во время опорожнения кишечника могут появляться слизистые выделения;
  • иногда симптомы невозможно точно определить, возникает только ощущение, что в желудке происходит что-то, чего не должно быть;
  • жалобы более выражены непосредственно после еды, а ночью они отсутствуют.

Когда обследования действительно необходимы?

С одной стороны, для диагностики синдрома раздраженного кишечника не нужно проходить специальных обследований - достаточно, чтобы врач выслушал жалобы пациента. С другой стороны, без специальных обследований невозможно определить, действительно ли это просто синдром раздраженного кишечника или за этими симптомами скрывается более какое-либо серьезное заболевание. Боли в животе могут быть предвестником многих заболеваний. Диарея также может быть признаком как вирусной или бактериальной инфекции, так и отравления. В случае продолжительной диареи, скрытой крови в кале, быстрой потери веса, малокровии следует провести очень серьезную оценку состояния, сдать анализы крови и пройти колоноскопию, чтобы не пропустить действительно серьезное заболевание, требующее лечения.

Перечная мята, пробиотики и витамины для улучшения самочувствия

Специфических лекарств, способных полностью излечить синдром раздраженного кишечника, не существует, однако, таким пациентам обычно рекомендуется симптоматическая терапия, которая облегчает самочувствие и улучшает качество жизни. "Совсем легких симптомов можно избежать, только изменив образ жизни, снизив ежедневный уровень стресса, соблюдая режим сна и уделяя время физическим нагрузкам", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

В свою очередь, в ситуациях, когда симптомы беспокоят, фармацевт рекомендует приобрести один из следующих семи продуктов, которые помогут уменьшить дискомфорт в животе:

  1. эфирное масло перечной мяты. Оно успокаивает мускулатуру пищеварительного тракта, активизирует производство желчи, уменьшает спазмы, нарушения пищеварения и вздутие живота. Одну каплю масла мяты перечной добавляют в стакан теплой воды, в которой растворяют чайную ложку меда, и принимают внутрь;
  2. спазмолитические вещества;
  3. клетчатку;
  4. различные абсорбенты;
  5. пробиотики. При вздутии живота хорошо помогают бифидобактерии, при жидком стуле - Saccharomyces boulardii, при запорах - лактобактерии.
  6. препарат, уменьшающий газообразование в кишечнике;
  7. витамины A, D, K, B12, фолиевая кислота и железо - их следует принимать дополнительно, поскольку у человека с синдромом раздраженного кишечника может нарушаться всасывание этих ценных веществ.

Помочь можно не только лекарствами:

  • При запорах следует увеличить количество клетчатки в рационе, поэтому нужно употреблять в пищу больше овощей, каш. С другой стороны, при диарее количество клетчатки нужно уменьшить и заменить ее рисом, гречкой, бананами.
  • Употребляйте в пищу термически обработанные овощи, которые меньше раздражают пищеварительный тракт.
  • Следует воздерживаться от продуктов, способствующих газообразованию: фасоли, капусты, гороха.
  • Следует есть медленно, не торопясь, чтобы воздух не попадал в пищеварительную систему. После еды следует оставаться в состоянии двигаться.
  • Многим людям с синдромом раздраженного кишечника хорошо помогает иглоукалывание.
  • Физическая активность не только снижает стресс, но и улучшает функции кишечника, особенно при запорах.

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