Передача: латвийцы стали чаще отказываться от славянских имен и фамилий

Саночник Кристен Роде до смены фамилии был Путиным. Он сказал ReTV Ziņas, что, когда Россия вторглась в Украину, он больше не хотел ассоциироваться с российским президентом, т.к. не поддерживает войну. "С начала жена взяла мою фамилию, теперь мы оба сменили ее на фамилию моего отца. Фамилия Путина досталась от матери, сама она ее уже тоже сменила. Все говорят, что поддерживают это", - рассказывает он.

Статистика, предоставленная Департаментом записи актов гражданского состояния Министерства юстиции, показывает, что Кристен не единственный, кто решил дистанцироваться от российской агрессии в Украине, сменив фамилию: с начала войны число таких случаев значительно увеличилось. "После 24 февраля эта тенденция усилилась. Люди очень четко заявляют, что не хотят, чтобы из-за имени или фамилии их отождествляли с людьми русской национальности", - говорит директор Департамента ЗАГС Солвита Саукума-Лаймере.

Обычно каждый год рассматривается 1300-1500 дел о смене фамилии, в этом году их уже более 700. Фамилии, выбираемые вместо славянских, во многом зависят от места проживания: в Латвии они заменяются обычными фамилиями, подходящими для латышской культурной среды, такими как Розе или Озолс, а проживающие за границей предпочитают фамилии, которые легко запомнить и в которых нет знаков смягчения или долготы, к примеру - Андерсонс. Аналогичная тенденция наблюдается и в смене имен. "Если человек хочет изменить свое имя, это также часто определяется средой, в которой он живет. Есть люди русского происхождения, которые говорят - мне сложно с Аленой или Еленой, хочу быть Лиене или, скажем, Санитой. Бывает по-разному", - рассказывает Саукума-Лаймере.

Сколько раз можно менять имя и фамилию? Оказывается, количество не ограничено. Если, скажем, даже после третьего или шестого раза человек все равно хочет другое имя, его можно снова сменить. Только один раз в паспорте можно менять графу о национальности. Каждый год это делают 20-30 человек, в этом году их уже около 50. Чаще всего они предпочитают изменить запись о русской национальности, указывая вместо нее латышскую, польскую, украинскую или еврейскую.