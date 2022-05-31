Комиссия поддержала выдачу Бондарса для уголовного преследования

За это решение еще должен проголосовать Сейм.

На заседании комиссии Бондарс настаивал на том, что он невиновен, ничего неправильного не делал и закона не нарушал. В то же время политик призвал поддержать его выдачу.

На заседании комиссии прозвучало, что дело касается имущества семьи Бондарсов и договоров, заключенных между политиком и его женой.

По словам адвоката Бондарса Мартиньша Квепса, прокуратура требует выдачи депутата по подозрению в возможной фальсификации в заключенном супругами договоре о статусе семейного имущества.

Прокурор Рижского судебного округа Мадара Грике на заседании заявила, что в деле фигурируют три лица - еще одно лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в течение недели, а уголовное дело в отношении третьего лица может быть прекращено.

Документы, представленные прокуратурой, указывают на возможное преступление. Прокурор подчеркнула, что предполагаемое обвинение и преследование Бондарса не связано с его политической деятельностью. Она указала, что

уголовный процесс было начат в 2018 году - до того, как Бондарс стал депутатом 13-го Сейма.

По словам Грике, в случае выдачи Бондарс будет привлечен к ответственности за нарушения в соглашении супругов об определении имущественного статуса. Это затрагивает частную сферу и никак не связано с политической деятельностью. Прокурор надеется, что Сейм продолжит практику последних лет и не будет препятствовать выдаче депутата для привлечения к уголовной ответственности.

Адвокат Бондарса Квепс заявил, что, судя по представленным прокуратурой в Сейм документам, последние активные следственные действия проводились в 2019 году, а в 2020 году по делу были получены лишь "очень незначительные документы". Квепс выразил недоумение, почему при отсутствии новых доказательств и новых действий у прокуратуры 24 мая "сложилось впечатление", что Бондарс должен быть привлечен к уголовной ответственности.

По мнению прокурора, утверждение о том, что последние действия по делу были предприняты в 2019 году, не соответствует действительности. Она сказала, что стала надзирающим прокурором по этому уголовному процессу год назад - 5 мая 2021 года. Расследование деятельности нотариуса началось только после того, как год назад дело попало под ее надзор.

Квепс также выразил недоумение, почему к ответственности не привлекается помощник присяжного нотариуса, то есть профессиональный юрист, которая не согласовала с Бондарсом текст соглашения.

Адвокат депутата пояснил, что мать жены депутата подарила ей землю и, взяв кредит, жена Бондарса построила на ней дом. Чтобы Бондаре не приходилось сопровождать Бондарса во всех случаях и говорить, что дом принадлежит ей, в документе, составленном нотариусом, была сделана отметка. Прокурор в свою очередь заявила, что в дар была передана только земля, но позже она была дополнена постройками и дополнительной землей. То, что документ заключен на имя одного из супругов, не означает, что собственность не считается совместной, заявила Грике.

Ранее ЛТВ сообщило, что запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с его подозрительным договором с женой, гарантирующем неприкосновенность дома в Марупе в рамках дела о причинении ущерба Latvijas Krājbanka.

В случае согласия Сейма на выдачу депутата он может в полном объеме продолжать свою работу в Сейме, как участвуя в заседаниях Сейма и комиссии, так и голосуя на них и получая за свою работу зарплату.

В ходе уголовного преследования прокуратура и суд вправе применить к соответствующему депутату все меры пресечения, говорится в регламенте Сейма.