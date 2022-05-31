Более четверти уехавших из Латвии - люди в возрасте от 15 до 29 лет

Всего с 1990 года Латвию покинуло более 600 тысяч человек, и сейчас нет оснований ожидать возвращения большинства уехавших.

Общая тенденция все время такова, что люди в возрасте до 30 лет покидают родину чаще, чем представители других возрастных групп, - молодежь составляют примерно половину от общего числа эмигрантов. При этом примерно половина уехавших молодых людей возвращается в течение двух-трех лет, о чем свидетельствуют данные и исследования ЦСУ. А именно, из покинувших в 2020 году Латвию 12 тыс. человек примерно 6 тыс. - молодые люди, из которых 4322 еще не достигли 30 лет.

Можно предположить, что уже сегодня половина из них вернулась в Латвию, но другая половина, скорее всего, не вернется никогда.

Не углубляясь в гендерную структуру эмиграции, можно отметить риск того, что в 2020 году Латвию навсегда покинула тысяча еще не созданных семей, в которых в ближайшие 10 лет с учетом низкой рождаемости могло бы родиться не менее тысячи детей. Наблюдение основано на том, что почти 60% всех эмигрантов не вступили в постоянные отношения.

Плохо то, что такие процессы происходят из года в год.

Хорошая новость заключается в том, что эмиграция в целом, в том числе среди молодежи, в последние годы сокращается. Если пять лет назад число эмигрантов колебалось у отметки в 15 тысяч, то в 2020 году оно составило 12 тысяч.