Магазины в Праге не запрещают вход украинцам

Журналист Правды утверждает:

"На дверях магазинов столицы Чехии - Праги - начали вешать таблички "Украинцам вход воспрещён".

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

Витрина магазина в Чехии ФОТО: ReCheck

Re:Check обратился к одному из магазинов, которые якобы вывесили подобные объявления - Punčocháče Karlín (колготки Карлин). В переписке на Facebook представитель магазина Марцела Фаттахова объяснила, что фотография отредактирована. Магазин не размещал у себя подобную вывеску. В том месте, где на отредактированной фотографии видно запрещающее вход украинцам объявление, на самом деле помещен листок, где указан адрес интернет-страницы магазина.

Витрина магазина. ФОТО: ReCheck

Фаттахова обратила наше внимание на чешский новостной портал iDNES. Его журналисты связались с ней и с магазином INSIDE, на фотографии которого также при помощи фотомонтажа к окну было прикреплено предупреждение для украинцев. В статье iDNES представитель этого магазина также отрицает, что на магазине была размещена подобная вывеска.

В своем профиле на Twitter издание Prague Morning принесло свои извинения за то, что перед публикацией фотографий их не проверило.

Вывод: Изображения пражских магазинов были отредактированы – у них на входе нет никаких объявлений, которые бы запрещали вход украинцам. Утверждение не соответствует правде.