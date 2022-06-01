Фото ⟩ В Елгаве пройдет международный фестиваль песчаных скульптур

Галерея: В Елгаве открывается парк песчаных скульптур

4 и 5 июня на острове Паста откроется 16-й Международный парк песчаных скульптур Summer Signs 2022. Тема работ в этом году - "Шедевры", и художники в очередной раз подчинят сыпучий материал, чтобы раскрыть перед зрителями шедевры, созданные человеком, природой и Вселенной. В этом году жюри выбрало 15 скульпторов из десяти стран - Болгарии, Чехии, Канады, Монголии, Испании, Турции, Украины, Литвы, Эстонии и Латвии. На острове художники создадут 15 конкурсных скульптур и демо-скульптуру.

Скульпторы начали воплощать свои идеи в жизнь 30 мая, а на два дня мероприятия запланирована развлекательная программа для посетителей. В рамках подготовки к мероприятию по соображениям безопасности остров Паста будет закрыт для посетителей со 2 июня.

Парк песчаных скульптур будет открыт 4 и 5 июня с 10:00 до 17:00. В оба дня на площади между концертным залом под открытым небом "Митава" и катком пройдут мероприятия для детей - пенная вечеринка и мастерская мыльных пузырей.

В субботу вечером в 19:00 на радость зрителям выступит группа Riga Reggae, а в 21:00 - Edavārdi;

вечером в 19:00 на радость зрителям выступит группа Riga Reggae, а в 21:00 - Edavārdi; в воскресенье в 20:00 - жителей и гостей города порадует Иво Фомин.

Атмосферу на острове Паста оба дня будет создавать диджей Марекс Америкс, энтузиаст виниловых пластинок из Елгавы.

Билеты выгоднее покупать до 3 июня

До 3 июня билеты можно приобрести дешевле:

билет для взрослых стоит 5 евро;

для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 3 евро.

Также можно купить семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка, 1 взрослый + 3 ребенка или "Семейная карта 3+") за 10 евро. Только в кассе Елгавского Дома культуры, предъявив карту елгавчанина, билеты можно приобрести заранее за 3 евро, предъявив елгавское школьное удостоверение - за 2 евро, а с купоном, опубликованном в майском номере "Jelgavas vēstnesis", цена билета 3 евро.

4 и 5 июня стоимость билета для взрослых составит 7 евро;

стоимость билета для взрослых составит 7 евро; для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 4 евро, а семейный билет можно приобрести за 15 евро.

При предъявлении карты жителя Елгавы билет будет стоить 4 евро, а с елгавскои школьным удостоверением - 3 евро.

Вход на фестиваль будет бесплатным для детей до 7 лет. Билеты можно приобрести в кассах Елгавского Дома культуры, в кассах Biļešu paradīze и в Интернете, а в дни мероприятия - и на острове Паста. Обратите внимание, что билеты с картой жителя Елгавы, елгавским школьным удостоверением или купоном можно приобрести только в кассе Елгавского Дома культуры. Билеты можно приобрести на смартфоне как заранее, так и во время мероприятия, и они действительны в электронном формате.

Больше информации о фестивале и программе - на Jelgava.lv и festivali.jelgava.lv.