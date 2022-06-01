В Риге двое мужчин ограбили курьера: отобрали заказ из ресторана
29 мая в 20:00 Госполиция получила вызов на улицу Берзупес в Риге, где двое мужчин, пригрозив предметом, похожим на нож, отобрали у доставщика-курьера заказ стоимостью более 100 евро.
29 мая в 20:00 Госполиция получила вызов на улицу Берзупес в Риге, где двое мужчин, пригрозив предметом, похожим на нож, отобрали у доставщика-курьера заказ стоимостью более 100 евро.
В связи с ограблением был начат уголовный процесс.
В ходе активного расследования стражи порядка выяснили личность возможных злоумышленников, позднее они были задержаны в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. Задержанные - мужчины 1991 и 1987 годов рождения, они признали свою вину в содеянном.
Когда курьер приехал, мужчины вышли из подъезда, чтобы его встретить, однако один из них, пригрозив предметом, похожим на нож, похитил заказанную еду и не заплатил за заказ, после чего сказал курьеру уходить.
Чуть позже мужчины заметили, что курьер кому-то звонит, подошли к нему еще раз и, пригрозив тем же самым похожим на нож предметом, потребовали уже личные деньги и золотую цепочку курьера. Принимая во внимание, что двери машины курьера были открыты, он успел сесть и уехать. Курьер о произошедшем незамедлительно сообщил в полицию.
Начат уголовный процесс по факту похищения движимого имущества, если оно связано с насилием или угрозой насилия (ограбление). За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.
В среду, 1 июня, к мужчине 1991 года рождения, который угрожал курьеру, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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