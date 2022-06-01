В Риге двое мужчин ограбили курьера: отобрали заказ из ресторана

В связи с ограблением был начат уголовный процесс.

В ходе активного расследования стражи порядка выяснили личность возможных злоумышленников, позднее они были задержаны в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. Задержанные - мужчины 1991 и 1987 годов рождения, они признали свою вину в содеянном.

В ходе расследования выяснилось, что вечером 29 мая двое мужчин заказали в ресторане с доставкой на дом еду на 104 евро. Они уже изначально не планировали платить за заказ и указали в способе расчета наличные деньги.

Когда курьер приехал, мужчины вышли из подъезда, чтобы его встретить, однако один из них, пригрозив предметом, похожим на нож, похитил заказанную еду и не заплатил за заказ, после чего сказал курьеру уходить.

Чуть позже мужчины заметили, что курьер кому-то звонит, подошли к нему еще раз и, пригрозив тем же самым похожим на нож предметом, потребовали уже личные деньги и золотую цепочку курьера. Принимая во внимание, что двери машины курьера были открыты, он успел сесть и уехать. Курьер о произошедшем незамедлительно сообщил в полицию.

Задержанные мужчины ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы, в том числе как за экономические, так и за имущественные преступления.

Начат уголовный процесс по факту похищения движимого имущества, если оно связано с насилием или угрозой насилия (ограбление). За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

В среду, 1 июня, к мужчине 1991 года рождения, который угрожал курьеру, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.