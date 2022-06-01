В Болдерае по подозрению в убийстве женщины задержаны двое мужчин

29 мая в 20:35 полиция получила вызов в рижский микрорайон Болдерая, где в подъезде дома был найден труп женщины с несколькими колотыми ранами в области грудной клетки и ног. По факту убийства женщины 1984 года рождения был начат уголовный процесс. Сразу же после произошедшего, вечером того же дня были задержаны и подозреваемые - мужчины 1967 и 1971 года рождения.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 29 мая компания из двух мужчин и одной женщины употребляли алкогольные напитки у реки в Болдерае. Когда начался дождь, компания отправилась домой к одному из мужчин, где продолжила употреблять алкоголь. В один момент между женщиной и одним из мужчин начался вербальный конфликт, который перерос в насилие, в частности, мужчина начал бить женщину, ударив ее несколько раз по голове. Спустя какое-то время, когда мужчины заснули, женщина выбралась из квартиры и пошла к знакомой, где рассказала о произошедшем. Вторая женщина решила пойти за объяснениями к мужчине, который нанес ее знакомой телесные повреждения, в результате чего снова возник конфликт и упомянутая женщина была убита. После совершения убийства мужчины вынесли тело женщины в подъезд. Нужно отметить, что полиция получила вызов уже после того, как особо тяжкое преступление было совершено.

Во вторник, 31 мая, к мужчине 1967 года рождения была применена мера пресечения в виде ареста, в свою очередь к мужчине 1971 года рождения была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оба задержанных ранее в поле зрения полиции не попадали и судимы не были.

За совершение намеренного убийства грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет и пробационный надзор на срок до трех лет. В свою очередь за заранее не обещанное укрывательство, за что также был начат уголовный процесс, грозит лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или штраф.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.