Видео ⟩ Ссора во дворе многоэтажки в Межциемсе: пострадали чужие машины

Конфликт между мужчинами начался у магазина в Межциемсе, а продолжился во дворе многоэтажного дома на улице Хипократу. Возможно, в ссору никто бы и не вмешался и со временем она бы утихла, но когда один из ее участников пустил в ход камни и начал бросать их в своих оппонентов, происшествие заметили местные жители, которые также обратили внимание на то, что камни попали в припаркованные во дворе автомобили.

По словам местного жителя, между собой ссорились трое-четверо мужчин, один из которых "уворачивался". Они хотели побить своего друга, начали бросаться палками и камнями, и все эти "снаряды" случайно попали по автомобилям, однако владельцы машин не делали ничего, чтобы спасти транспортные средства.

Владельцы машин решили не вмешиваться в конфликт и вызвали на место происшествия стражей порядка.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис рассказал, что на место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые задержали одного из мужчин и доставили в участок, где оценят его ответственность в намеренном повреждении имущества.

Пострадали два автомобиля, а сами участники конфликта в связи со своим спором в полицию обращаться не захотели, они его, похоже, решили путем переговоров.

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