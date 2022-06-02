Обвиняемый в шпионаже Фролов публично призвал других шпионов перестать сдавать свою страну

Фролов указал, что пять лет тюрьмы, к которым его приговорил суд первой инстанции, - честное и заслуженное наказание и совершенное им преступление не требует толерантности, так как у него нет и не может быть никаких оправданий.

Во время, когда он находился в заключении, он узнал, что Вооруженные силы России вторглись в Украину.

Его объяли неизмеримый стыд и одновременно злость, когда он задумался, что в случае военной агрессии России, возможно, и предоставленная им информация хотя бы частично могла быть использована именно для таких целей.

Фролов попросил прощения у той части общества, которую действительно заботит судьба независимой и уважающей свободу человека Латвии.

В то же время он призвал всех, кто по-прежнему продолжает сотрудничать с российскими спецслужбами, прекратить предавать свою стану.

"Призываю перестать бояться. Откажитесь от своей теневой карьеры! И в связи с этим призываю самим пойти в ответственные компетентные учреждения, чтобы сознаться в преступлениях, которые в любом случае продолжат разрушать вашу сущность.

Не только потому, чтобы прекратить выступать против латвийского государства, но и чтобы освободить свою совесть - чтобы получить покой, веру и уверенность в будущем", - говорится в сообщении Фролова.

Напомним, суд Видземского предместья Риги во вторник, 16 мая, приговорил Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Решение было вынесено на закрытом заседании суда. Фролову предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке. Обвиняемый собирал информацию по заданию службы разведки, сообщили в судебной администрации.

Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления и приговорить к пяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Шесть месяцев, которые обвиняемый уже провел под стражей, будут засчитаны в срок заключения.

Что случилось?

8 мая телепрограмма De Facto сообщила, что проживающий в окрестностях Риги занятый в сфере строительства предприниматель Фролов, служивший в 1980-х годах в Советской армии, долгое время шпионил в пользу России.

Согласно годовому отчету Службы государственной безопасности (VDD), Фролов собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, используемые для военной логистики в аэропортах, об обороноспособности Латвии и внутренней политике, сообщила De Facto.

Фролов был помещен под стражу в прошлом году. Его адвокат Эгон Русанов просил заменить тюремное заключение на меру пресечения в виде денежного залога, и недавно Фролов был освобожден следственным судьей Бирутой Хоруной под залог 30 000 евро.