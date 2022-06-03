Что происходит с организмом при употреблении помело?

Можно сбросить лишний вес

Впечатляющие на вид цитрусовые содержат большое количество клетчатки, которая способствует пищеварению и ускоряет обмен веществ. Одно помело содержит в среднем до 10 г растительной клетчатки (женщинам следует потреблять 25 г в день).

Лучше всего есть помело до 16:00, тогда цитрусовые в принципе лучше усваиваются.

Старение замедляется, и вы меньше болеете

Одно помело содержит 371% суточной нормы витамина С - мощного природного водорастворимого антиоксиданта, который помогает организму развить устойчивость к инфекционным заболеваниям и устраняет раковые свободные радикалы в организме.

Еще один важный для женщин фактор - этот фрукт повышает уровень кислотности в интимной зоне, что ингибирует развитие бактерий. Витамин С в подобном количестве не просто улучшает иммунную систему, но и поддерживает коллагеновые связи, особый протеин в волосах и коже, а также содержит медь и железо.

Сон становится лучше

Еще один фактор - высокое содержание магния, которое тесно связано с качеством и продолжительностью сна.

Кожа становится лучше

Хотя витамина А в помело не так много, как С, этого вполне достаточно, чтобы улучшить приток крови к поверхности кожи, что уменьшает количество и "скорость развития" морщин. Еще одно интересное наблюдение ученых связано с кожей головы. Плод содержит много воды, которая увлажняет кожу головы и в сочетании с витамином С помогает избавиться от перхоти и предотвращает выпадение волос.

Профилактика тромбоза

Помело полезно для профилактики тромбоза, помогает снизить уровень холестерина и давление. В целом этот фрукт очень полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Помело разгоняет метаболизм и помогает при запорах.

Противопоказания

Минус у фрукта есть. В 2012 году в журнале Медицинской ассоциации Канады было опубликовано большое исследование об опасности потребления грейпфрута вместе с некоторыми самыми обычными лекарствами. Дело в веществе под названием фуранокумарин, которое метаболизирует лекарства в кишечнике, что может привести к тому, что человек получит токсичную дозу. В период с 2008 по 2012 год количество лекарств, способных при взаимодействии с грейпфрутом вызывать серьезные негативные последствия, увеличилось с 17 до 43. Однако похожих исследований с помело проведено не было, но все равно речь идет о его "близком родственнике", так что осторожными быть следует.