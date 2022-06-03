Пт, 3.06.2022
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Что происходит с организмом при употреблении помело?

ФОТО: unsplash.com

Еще несколько лет назад "тот же грейпфрут, только сладкий" казался всем экзотикой, сейчас же он стал чуть ли не самой популярной альтернативой "классическим" апельсинам. Egoiste рассказывает об этом фрукте, который произрастает в Юго-Восточной Азии, и о том, как он может принести пользу (и навредить) нашему организму.

Можно сбросить лишний вес

Впечатляющие на вид цитрусовые содержат большое количество клетчатки, которая способствует пищеварению и ускоряет обмен веществ. Одно помело содержит в среднем до 10 г растительной клетчатки (женщинам следует потреблять 25 г в день).

Лучше всего есть помело до 16:00, тогда цитрусовые в принципе лучше усваиваются.

Старение замедляется, и вы меньше болеете

Одно помело содержит 371% суточной нормы витамина С - мощного природного водорастворимого антиоксиданта, который помогает организму развить устойчивость к инфекционным заболеваниям и устраняет раковые свободные радикалы в организме.

Еще один важный для женщин фактор - этот фрукт повышает уровень кислотности в интимной зоне, что ингибирует развитие бактерий. Витамин С в подобном количестве не просто улучшает иммунную систему, но и поддерживает коллагеновые связи, особый протеин в волосах и коже, а также содержит медь и железо.

Сон становится лучше

Еще один фактор - высокое содержание магния, которое тесно связано с качеством и продолжительностью сна.

Кожа становится лучше

Хотя витамина А в помело не так много, как С, этого вполне достаточно, чтобы улучшить приток крови к поверхности кожи, что уменьшает количество и "скорость развития" морщин. Еще одно интересное наблюдение ученых связано с кожей головы. Плод содержит много воды, которая увлажняет кожу головы и в сочетании с витамином С помогает избавиться от перхоти и предотвращает выпадение волос.

Профилактика тромбоза

Помело полезно для профилактики тромбоза, помогает снизить уровень холестерина и давление. В целом этот фрукт очень полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Помело разгоняет метаболизм и помогает при запорах.

Противопоказания 

Минус у фрукта есть. В 2012 году в журнале Медицинской ассоциации Канады было опубликовано большое исследование об опасности потребления грейпфрута вместе с некоторыми самыми обычными лекарствами. Дело в веществе под названием фуранокумарин, которое метаболизирует лекарства в кишечнике, что может привести к тому, что человек получит токсичную дозу. В период с 2008 по 2012 год количество лекарств, способных при взаимодействии с грейпфрутом вызывать серьезные негативные последствия, увеличилось с 17 до 43. Однако похожих исследований с помело проведено не было, но все равно речь идет о его "близком родственнике", так что осторожными быть следует. 

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