Чт, 2.06.2022
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Звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Российская нефть продолжает поступать в США, несмотря на эмбарго

Хранилище нефти. Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

По данным The Wall Street Journal, российская нефть продолжает поступать в США, несмотря на эмбарго.

По данным издания, несколько участников нефтяного рынка США ищут и находят способы обойти запрет США на поставки российской нефти. Например, трейдеры скрывают, что нефтепродукты, импортируемые в США, включают и российскую сырую нефть.

Так же российская нефть перекачивается с танкеров в Средиземном и Черном морях, а также у берегов Западной Африки на другие танкеры, за которыми следует другая страна происхождения. Затем эта нефть идет не только в Китай и Индию, но и в Европу и США.

Эмбарго США на российские нефть и газ было введено 8 марта, вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.

Европейский союз также объявил о частичном введении нефтяного эмбарго в отношении России в конце мая.

В то время, когда западные страны ограничивают покупку российской нефти, о значительном увеличении импорта российской нефти сообщается в Индии и Китае, где российская нефть продается со значительной скидкой.

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