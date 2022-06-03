Слишком дорого - страны перестают выплачивать пособия украинским беженцам

Представитель МВД Польши по делам беженцев Павел Босернакер сообщил TVP Info, что правительство намерено с июля прекратить выплату пособий украинским беженцам - 40 злотых (8,70 евро) в день, сообщает УНИАН. По оценкам правительства, эти пособия получали около 600 000 человек.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал Босернакер. Однако будут допущены исключения, например, для людей с инвалидностью, беременных женщин или многодетных родителей.

Польша - страна, принявшая наибольшее количество украинских военных беженцев. После начала российского вторжения, когда начался поток беженцев, польское правительство решило, что пособие на питание и жилье будет предоставляться в течение 60 дней. Месяц назад этот срок был продлен еще на 60 дней, но ожидается, что третьего продления не будет.

Украинским беженцам в Польше выплачиваются единовременные пособия. С 1 июня украинским беженцам перестанут выдавать бесплатные билеты на общественный транспорт в ряде крупных городов, в том числе в Варшаве и Кракове, а также больше не будет возможности бесплатно ездить на поездах (исключение сделано для женщин, детей, пенсионеров и мужчин с ограниченными возможностями на маршрутах, ведущих к границе или от нее).

В Болгарии, в свою очередь, в начале туристического сезона несколько чиновников (в том числе премьер-министр Кирил Петков) показывали "роскошное" отношение к украинцам, размещая военных беженцев в гостиницах, сообщает RFE/RL.

"Болгарское государство не может продолжать поддерживать такое роскошное пребывание в Болгарии", - заявил во вторник, 31 мая, премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Крайний срок выезда был 1 июня. На этой неделе болгарские официальные лица пожаловались, что беженцы не регистрируют свое местонахождение или просто не прибывают на транспорт для перевозки в "буферные центры". Однако сами беженцы и общественные организации указывают на существенные проблемы в общении с болгарскими властями о дальнейших планах размещения украинских беженцев.

"У нас нет официальной информации. Абсолютно ничего", - сказала болгарской службе новостей RFE/RL медсестра Татьяна, которая бежала с востока Украины со своей 13-летней дочерью. С тех пор она остановилась в отеле в курортном городе Созополь.

Татьяна говорит, что она заполнила анкету онлайн, как несколько недель назад это сказали сделать официальные лица Болгарии. Было обещано, что беженцев уведомят о переезде за 48 часов, но ни она, ни ее знакомые не получили никакой информации. В результате она не знает, куда им с дочерью придется идти. Кризисный центр для беженцев давал противоречивые ответы о том, может ли она сама искать жилье сама или должна ждать решения ответственных служб.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля из страны бежало почти семь миллионов украинцев, в основном женщины, дети и старики. По данным ООН, Польша приняла более 3,6 млн украинских беженцев, но значительное количество беженцев находится и в других странах региона.