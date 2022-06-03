Оказание первой помощи на дому: какие методы подходят, а что уже устарело?

После очистки ссадины следует использовать гель для ран и закрыть ссадину пластырем или перевязать ее. Правда, воздух тоже нужен для заживления, но современные перевязочные материалы пропускают его.

"В моем детстве к кровоточащему месту часто прикладывали подорожник. Травники говорят, что на самом деле нужно прикладывать к ране целый листочек, потому что сок из растения помогает остановить кровотечение, - говорит Круусманн. - Со своей стороны, я хотела бы добавить, что подорожник не должен быть грязным или пыльным".

Дети должны бегать, так что иногда случаются падения. Тем не менее, наиболее тяжелые травмы все-таки можно предотвратить. "При езде на велосипеде, как и на скутере, обязательно нужно надевать шлем, а лучше - еще и велосипедные перчатки и наколенники. Я рекомендую родителям объяснять своим детям, что не все места подходят для игр, - говорит медсестра. - Например, заброшенные здания с риском обрушения или зона вблизи железнодорожных путей точно не для детей".

Пусть сметана остается в холодильнике

Мы в Эстонии умеем ценить жаркое лето, но по части объема солнечных ванн важно не перестараться. Круусманн предупреждает, что воздействие яркого солнечного света может вызвать солнечные ожоги, головокружение, тошноту и даже рвоту. В первую очередь нужно убедиться, что пострадавший ушел с открытого солнца и выпил воды, при ухудшении самочувствия можно лечь. На голову стоит положить охлаждающие компрессы - прикладывая ко лбу и затылку влажные салфетки, также подойдет и намоченная бумага.

"Солнечный ожог проявляется сильным покраснением кожи и, в зависимости от тяжести состояния, может вызвать волдыри и повышение температуры. Наносить сметану на поврежденную кожу, как это делали раньше, точно не стоит. Да, взятое из холодильника определенно холодит, что, вероятно, и стало причиной того, что продукты стали широко употреблять при солнечных ожогах, но при этом кожа не получает достаточного количества кислорода из-за жирной субстанции, что может даже усугубить ситуацию, - рассказывает Круусманн. - Кожу следует охлаждать влажным полотенцем, также хороши охлаждающие гели, содержащие алоэ или масло чайного дерева".

Она напоминает, что летом очень важно пользоваться солнцезащитным кремом и носить головной убор, а также следует брать с собой бутылку воды.

Клещ требует немедленного внимания, а не масла

Клещ - неприятный персонаж, его можно встретить как в лесу, так и в городском парке, и на заднем дворе своего дома. Если вы обнаружили прикрепившегося к коже клеща, то его следует как можно скорее отцепить от кожи.