Жительница Эстонии получила тюремный срок за работу на китайскую разведку

Суд счел, что изученные на суде доказательства полностью подтверждают предъявленные 42-летней Мутсо обвинения в заговоре против Эстонской Республики, участии в направленном против Эстонской Республики шпионаже и оказании поддержки ему, а также незаконном обращении с наркотическим веществом в небольшом количестве.

Предъявленные суду доказательства не оставляют никаких сомнений в том, что Мутсо сознательно создала направленные против Эстонской Республики отношения с военной разведкой КНР и поддерживала их с целью помощи разведке. Она также участвовала в направленном против ЭР шпионаже и оказывала ему поддержку. Кроме того, доказано, что

в награду за свою деятельность Мутсо получила в общей сложности не менее 21 607,52 евро, эта сумма включала как денежную оплату, так и прочие блага.

В том, что касается направленных против государства преступлений, суд решил ужесточить наказание, которого добивалась прокуратура, и приговорить Мутсо за заговор против Эстонской Республики к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, за шпионаж против Эстонской Республики и оказание ему поддержки к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы, а за наркопреступление к 6 месяцам тюрьмы. По оценке суда, более легкие наказания можно счесть покрытыми более строгим, поэтому Мутсо должна будет отбыть 8 лет и 6 месяцев реального тюремного заключения.

По мнению суда, это наказание соответствует личности Мутсо, степени ее вины, а также согласовано с интересами защиты правопорядка. При назначении наказания суд учел, что у Мутсо нет прошлых судимостей, но с учетом ее осознанных действий, мотива ее преступления и продолжительности действий нельзя назвать это случайным эпизодом в ее жизни. Это была осознанная и продолжительная деятельность, которую прекратило вмешательство органов охраны правопорядка.

Также следует учесть, что общество не может не отреагировать жестким образом на ситуацию, в которой лицо преднамеренно и с целью извлечения выгоды представляет угрозу для безопасности Эстонской Республики, сотрудничая против Эстонской Республики с организацией разведки зарубежного государства в интересах этой организации. Общество нуждается в безопасности и знании, что подобных лиц наказывают продолжительным тюремным сроком — это, с одной стороны, действует положительно и внушает людям чувство безопасности, а с другой, подает обществу четкий сигнал о последствиях подобных действий.

Суд также приговорил Мутсо в качестве замены конфискации к уплате полученных в награду за направленные против государства преступления и истраченных доходов от преступления на сумму 21 607,52 евро и оплате судебных издержек в размере 2649 евро.