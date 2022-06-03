Протесты в Армении: "предательство" Пашиняна или реванш прежней власти

"Много людей в Армении - против Нагорного Карабаха в составе Азербайджана под каким-либо соусом, но они не хотят участвовать в протестах, где участвуют и значатся в лидерах второй и третий президент, потому что довольно большая часть населения Армении продолжает их, мягко говоря, не любить. Поэтому нельзя сказать, что вариант урегулирование конфликта, когда Нагорный Карабах становится частью Азербайджана, неприемлем только для 10-15 тысяч человек, которые сейчас протестуют", - говорит руководитель Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Бениамин Погосян.

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Нынешние протесты собирают несколько тысяч человек и массовыми они не становятся, говорит аналитик, в прошлом депутат фракции Никола Пашиняна, Микаэл Золян.

"Эти протесты интересны тем, что в них участвуют очень богатые люди. Там периодически замечают сына Кочаряна, племянника Сержа Саргсяна и других обеспеченных людей. На стоянке стоят очень дорогие, особенно для такой страны как Армения, автомобили участников протестов. Это отпугивает более широкие массы людей", - говорит он.

"Но, конечно, кроме сторонников бывшей власти, на протестах есть люди, которые беспокоятся из-за того, что происходит в Карабахе, считают, что Пашинян идет на слишком большие уступки, или считают его предателем", - добавляет он.

Росту числа протестующих, по словам Золяна, препятствует и отсутствие конкретного плана со стороны организаторов. Оппозиция, критикуя власти, не предлагает конкретный план выхода из ситуации по вопросу Нагорного Карабаха.

"Их жесткая риторика по Карабаху не соответствует реальной ситуации, поэтому непонятно, какие реальные действия они должны предпринимать. Мне кажется, на самом деле, они просто пытаются ослабить позиции Пашиняна, но, при этом, не рассчитывают сейчас реально захватить власть, потому что потом им придется делать все то же самое, что сейчас делает Пашинян", - говорит аналитик.

По его словам, принципиального расхождения с пунктами предложенного оппозицией заявления у властей может и не быть, но подписание такого документа могло бы стать поводом для обвинений со стороны Баку армянской стороны в саботировании Ереваном переговоров и для эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и на границе, говорит аналитик.

По его словам, сегодня Пашинян стремится к какому-то диалогу с Азербайджаном, чтобы избежать риска новой войны и столкновений.

"Он будет стремиться к тому, чтобы был более высокий статус Карабаха и, естественно, его независимость остается целью для армянской стороны. Но здесь вопрос, насколько это реально и насколько Азербайджан готов об этом разговаривать именно сегодня. Поэтому Армения сейчас старается не ставить этот вопрос очень жестко, потому что в этом случае Азербайджан может вообще сказать, что разговаривать не о чем", - говорит он.

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