Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов

Пророссийские силы ведут ракетный обстрел украинских позиций в Ясиноватой в Донецкой области ФОТО: BBC

"В краткосрочной перспективе я не вижу возможности сокрушительной тактической или стратегической победы какой-либо из сторон, - говорит отставной австралийский генерал Мик Райан. - Ни одна из воюющих сторон не продемонстрировала способности нанести решающий стратегический удар".

2. Путин объявит перемирие

Что, если Путин удивит весь мир, объявив о прекращении огня в одностороннем порядке? Таким образом он мог бы закрепить захват территорий и при этом объявить о победе.

Путин мог бы заявить, что его "специальная военная операция" достигла своих целей: пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты в Донбассе надежно защищены, а в Крым проложен сухопутный коридор. После этого он мог бы попытаться с позиции морального превосходства вынудить Украину прекратить боевые действия.

"Россия могла бы применить этот прием в любой момент, если бы захотела сыграть на желании Европы убедить Украину сложить оружие и отказаться от части своих территорий в обмен на условный мир", - говорит эксперт по России из Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Кир Джайлс.

Владимир Путин мог бы сделать ставку на то, что Запад устанет помогать Украине и переключит внимание на собственную экономику ФОТО: BBC

Такая точка зрения уже звучала в Париже, Берлине и Риме: к чему продолжать войну, пора покончить с глобальными экономическими проблемами, давайте добиваться перемирия.

Однако против этого выступают США, Великобритания и большинство стран Восточной Европы, политики которых уверены, что российское вторжение должно провалиться в интересах как самой Украины, так и остальной Европы, а равно и международного порядка.

Так что одностороннее объявление Россией перемирия может изменить ситуацию, но не приведет к окончанию боевых действий.

3. Тупиковая ситуация на поле боя

Что, если и Россия, и Украина придут к выводу, что не смогут более ничего добиться военным путем и приступят к переговорам с целью политического разрешения конфликта?

Предположим, их армии истощены, как в живой силе, так и в технике. Продолжение войны уже не стоит проливаемой крови и затрачиваемызх ресурсов. Военные и экономические потери России невосполнимы. Украинский народ тоже устал от войны, люди не хотят больше рисковать жизнью ради призрачной победы.

Что, если руководство в Киеве, не веря в то, что Запад и дальше будет поддерживать Украину, решит, что пора садиться за стол переговоров?

Ведь президент США Джо Байден открыто говорит, что цель американцев - сделать так, чтобы у Украины были максимально сильные позиции за столом переговоров. Многие говорят, что желание Запада, чтобы Россия проиграла, не равнозначно желанию, чтобы Украина победила.