Валдис Пельш: жизнь на две семьи, карьера на ТВ и тяжелая болезнь

После была передача "Розыгрыш", но до нее в 2001 году случилась трагедия - погиб продюсер и телеведущий Сергей Супонев. На должность руководителя Дирекции детского и развлекательного вещания ОРТ назначили Валдиса Пельша. При нем вышли программы "Русская рулетка", "Народ против", "Дог-шоу", однако, по словам друзей, Валдис ушел с этого поста и вернулся в "Угадай мелодию".

Постепенно от ведения популярных передач Пельш отошел и занялся документальным кино. В 2015 году на Первом канале показали его фильм "Люди, сделавшие Землю круглой", посвященный сверхдальним трансполярным перелетам Чкалова и Громова. Документалка получила серебряную награду фестиваля Corporate Media & TV Awards 2015 в Каннах. После Валдис снимал кино про комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах, в 2017-м спродюсировал документалку про Эверест, а в 2019 году - про акул. Он снял еще много других документальных фильмов.

Жизнь на две семьи

В том же театре при МГУ, где Валдис встретил Кортнева, он познакомился и с будущей супругой Ольгой. В 1988 году они поженились и у них родилась дочь Эйжена. Но позже у Валдиса случился роман с дизайнером одежды Светланой Акимовой. Ведущий разъехался с первой супругой, а в 2002 году Светлана подарила ему дочку Илву.

Кстати, на тот момент телеведущий не был официально разведен. Ольга тогда говорила журналистам, что они не разводятся, просто живут в разных квартирах.

"Кому-то очень хочется, чтобы Валдис со мной развелся, вот и возникают разные слухи... Даже если Пельш и разведется со мной, это не значит, что он сделает кого-то своей женой", - говорила она.

Но развод состоялся, и Пельш сразу же женился на Светлане. В 2009 году у пары родился сын Эйнер, а еще через пять лет - Ивар.

Болезнь

В 2007 году Валдиса Пельша госпитализировали с приступом острого панкреатита. Проблемы с поджелудочной железой достигли серьезных масштабов, ведь у ведущего диагностировали панкреонекроз, когда начинается омертвение тканей. Требовалось срочное лечение, иначе врачи не давали никаких гарантий и пророчили даже летальный исход. Но все обошлось.

Операция Пельшу не понадобилась, однако ему следует придерживаться строгой диеты.

Любопытный факт: Валдис Пельш - не только продюсер и ведущий, но и дайв-мастер NAUI, владеющий категорией С Международной ассоциации парашютистов.

"Ходить было сложно, ты не чувствовал ног. Но надо было расхаживаться... Первые 10 дней это, конечно, потасканный человек. У тебя дренаж, подключение к капельницам. У меня было три-четыре часа в сутки, когда был без них", - вспоминал Пельш.

В 2016 году появились слухи, что якобы телеведущий в реанимации, но оказалось, что это неправдивая информация. После подобные новости повторились и в 2019 году, но Валдис Пельш их опроверг.