Студенты элитных вузов продают частные острова и роскошные автомобили в группах Facebook

Эти частные группы для торговли, участники которых учатся в одном и том же университете на Филиппинах, появились как способ для студентов и выпускников обмениваться вещами в знакомой среде.

В большинстве этих групп можно найти бывшие в употреблении учебники, предметы для учебы и одежду. Впрочем, в группах, созданных для заведений более высокого класса, можно найти и некоторые довольно странные предложения, как обнаруженное Со объявление о продаже острова.

"Некоторые за сотни миллионов долларов продают корпоративные здания. Помню, видела подержанный вертолет за 30 миллионов песо (533 714 евро)", - рассказала 25-летняя Андреа Атенца, какие объявления она встречает в группе своего университета на Facebook.

В подобных группах на acebook часто встречаются объявления о недвижимости. Криста, участница такой группы, сказала, что однажды видела, как кто-то продавал доступ к роскошному курорту.

"Однажды увидела предложение недвижимости на сумму 200 миллионов песо (3,54 миллиона евро)", - рассказала она.

В одной из групп по запросу "остров" было найдено как минимум три объявления о частных островах. Они, а также спортивные автомобили и даже тяжелая техника - обычное явление в таких группах. Кто-то даже продает часы Rolex, старинные украшения и дизайнерские вещи.

Но обычными предметами роскоши странности не ограничиваются. 28-летняя Кристин Саведра рассказала, что самым забавным из того, что она видела в группе, было объявление о продаже метеорита. Однако, когда выяснилось, что объявление выставил кто-то не из ее университета, его удалили.

Большинство этих групп формируются студентами и формально не связаны с университетом. Обычно они предназначены для создания сообщества, в котором студенты могут легко решить, какие курсы выбрать или найти нужные книги.

"Мне это кажется странным, - сказал Си. - Их целевая аудитория - студенты, у которых в любом случае не может быть таких денег, если только им их не дают родители".

Другие, тем временем, видят в этих объявлениях еще один способ показать людям свое богатство.

"Думаю, студенты просто пытаются так выделиться, а не на самом деле продают предметы роскоши. Очень сомневаюсь, что, к примеру, студент колледжа или даже выпускник может владеть островом", - говорит 24-летний Эдисон Джета.