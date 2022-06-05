Вс, 5.06.2022
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Алексей Навальный

Украине удалось оттеснить войска РФ в Северодонецке

ФОТО: X90035/SCANPIX

Украинской армии в Северодонецке Луганской области удалось оттеснить российские войска, и город теперь разделен примерно пополам, заявил в воскресенье, 5 июня, глава районной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российские военные, контролировавшие 70% Северодонецка, за последние два дня отступили, сейчас город поделен пополам. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе, восемь российских солдат взяты в плен", - написал он в Telegram.

По словам Гайдая, все армейские резервы противника были отвлечены на овладение Северодонецком и шоссе Лисичанск - Бахмут.

Он также заявил, что в ночь на воскресенье в здание штаба Лисичанской гуманитарной операции попало около 30 снарядов.

Ранее Минобороны РФ утверждало, что ВСУ, в некоторых подразделений понеся потери до 90%, отступают из города в направлении Лисичанска.

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