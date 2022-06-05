Газета: в Латвии могут обучать украинских военных

Мадрид, который до сих пор помогал Украине боеприпасами, средствами индивидуальной защиты и легким вооружением (гранатометы или пулеметы), готов к "качественному скачку" в будущей помощи, а именно к поставкам тяжелого вооружения, отмечает издание.

В настоящее время готовится к поставке батарея для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Shorad Aspide, обсуждается возможность поставки танков Leopard 2A4, содержащихся на базе испанской армии в Сарагосе. Это довольно старые танки, проданные Германией в Испанию в 1995 году.

По оценкам издания, около 40 таких танков могут быть переданы Украине после ремонта, также Испания готова помочь подготовить украинских солдат к использованию этой боевой техники.

Первоначально учения могут проходить в Латвии, где базируются 500 испанских военнослужащих и шесть танков Leopard 2E, а продолжиться - в Испании.

При этом издание признает, что о сроках поставки судить пока рано, так как эти танки нуждаются в ремонте и модернизации.

Ранее сообщалось, что Украина может получить танки Leopard из самой Германии, однако Берлин по-прежнему неохотно передает Киеву тяжелое вооружение. Украина получила танки советского производства из Польши и Чехии.