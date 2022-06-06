Фото ⟩ Танцы Чичваркина в Риге, новый образ Zivert и рыдающая Бузова
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто работал, а кто отдыхал.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто работал, а кто отдыхал.
В эти выходные Ольга Бузова представила свое шоу "Вот она я". В какой-то момент выступления она расчувствовалась, встала на колени перед фанатами и расплакалась от переизбытка эмоций
Ольга Серябкина была на прогулке
Анфиса Чехова смотрела на львов
Ольга Орлова была дома с питомцами
Алена Водонаева позировала на фоне полицейской машины
Эммануил Виторган проводил время с дочками
Интарс Бусулис делал снимки в стиле ретро
Рита Дакота выступала
Маркус Рива вернулся в Ригу
Zivert примерила новый образ
Мария Горбань радовалась солнцу
Чичваркин танцевал и радовался на улицах Риги
Ким Кардашьян проводила время с подругами
Регина Тодоренко была на пляже
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