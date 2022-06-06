Пн, 6.06.2022
От имени всех нас я хочу отдать должное всей твоей жизни, которую ты посвятила самоотверженному служению. Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II
Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II
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  • Танцы Чичваркина в Риге, новый образ Zivert и рыдающая Бузова

Фото ⟩ Танцы Чичваркина в Риге, новый образ Zivert и рыдающая Бузова

ФОТО: Instagram/кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто работал, а кто отдыхал. 

В эти выходные Ольга Бузова представила свое шоу "Вот она я". В какой-то момент выступления она расчувствовалась, встала на колени перед фанатами и расплакалась от переизбытка эмоций

Ольга Серябкина была на прогулке

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Ольга Орлова была дома с питомцами

Алена Водонаева позировала на фоне полицейской машины

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Интарс Бусулис делал снимки в стиле ретро

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Ким Кардашьян проводила время с подругами

Регина Тодоренко была на пляже

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