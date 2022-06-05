Ольга Бузова разревелась на концерте и упала на колени

Ольга Бузова не раз рассказывала о подготовке к мероприятию. Она не скрывает, что потратила около 50 миллионов рублей (736 тысяч евро).

Началось выступление с того, что Ольга спустилась с неба в кокошнике прямо в полный зал. В какой-то момент выступления Бузова расчувствовалась, встала на колени перед фанатами и расплакалась от переизбытка эмоций.

"Это все делается только ради вас. Я хочу встать перед вами на колени и сказать вам: "Спасибо. Вы мои люди! Я вас люблю! Я живу ради вас и этого момента. Мои люди всегда со мной", - прокричала она в микрофон.