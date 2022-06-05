Вс, 5.06.2022
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Ольга Бузова разревелась на концерте и упала на колени

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

Накануне в Москве состоялся грандиозный концерт Ольги Бузовой "Вот она я". Шоу должно было пройти еще 2 года назад, но было перенесено из-за пандемии. 

Ольга Бузова не раз рассказывала о подготовке к мероприятию. Она не скрывает, что потратила около 50 миллионов рублей (736 тысяч евро).

Началось выступление с того, что Ольга спустилась с неба в кокошнике прямо в полный зал. В какой-то момент выступления Бузова расчувствовалась, встала на колени перед фанатами и расплакалась от переизбытка эмоций.

"Это все делается только ради вас. Я хочу встать перед вами на колени и сказать вам: "Спасибо. Вы мои люди! Я вас люблю! Я живу ради вас и этого момента. Мои люди всегда со мной", - прокричала она в микрофон.

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