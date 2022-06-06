Пн, 6.06.2022
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Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II

Зеленский побывал на передовой в Донбассе

Зеленский побывал на передовой в Донбассе ФОТО: AFP / Scanpix

Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе и Запорожье. Отчет о поездке был опубликован в ночь на 6 июня в Telegram-канале президента Украины, пишет "Медуза".

На передовой Зеленский пообщался с военными, получил информацию об оперативной обстановке на фронте, а также вручил государственные награды.

"Был в Лисичанске и Соледаре. Горжусь каждым, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался. Кое-что привезли военным. Об этом детально не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу", - сказал Зеленский в опубликованном видео.

Лисичанск - город, вплотную примыкающий к Северодонецку, Соледар - городок к северу от Бахмута, на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с основной контролируемой Украиной территорией.

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