Зеленский побывал на передовой в Донбассе

На передовой Зеленский пообщался с военными, получил информацию об оперативной обстановке на фронте, а также вручил государственные награды.

"Был в Лисичанске и Соледаре. Горжусь каждым, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался. Кое-что привезли военным. Об этом детально не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу", - сказал Зеленский в опубликованном видео.