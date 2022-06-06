Пн, 6.06.2022
Сегодня мне 46 лет. И у меня все отлично. Алексей Навальный
Алексей Навальный

У Виктории Бони отношения с женатым мужчиной

Виктория Боня ФОТО: скриншот видео с YouTube

42-летняя российская модель и телезвезда Виктория Боня призналась в шоу "Злые языки" на Rutube, что нарушила свое табу и начала отношения с женатым мужчиной, пишет The Voice.

Напомним, звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня вот уже десять лет живет в Монако. Модель семь лет состояла в отношениях с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Виктория родила от него дочь Анджелину. Пять лет назад пара распалась.

Виктория Боня долгое время не афишировала личную жизнь, но на этот раз разоткровенничалась с журналистами. Она призналась, что ее новый избранник женат и он не понимает по-русски:

"В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные... И вот спустя 10-15 лет я увидела мужчину, в которого влюбилась. Он иностранец, и он женат".

Ранее Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back