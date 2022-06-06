У Виктории Бони отношения с женатым мужчиной

Напомним, звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня вот уже десять лет живет в Монако. Модель семь лет состояла в отношениях с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Виктория родила от него дочь Анджелину. Пять лет назад пара распалась.

Виктория Боня долгое время не афишировала личную жизнь, но на этот раз разоткровенничалась с журналистами. Она призналась, что ее новый избранник женат и он не понимает по-русски:

"В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные... И вот спустя 10-15 лет я увидела мужчину, в которого влюбилась. Он иностранец, и он женат".

Ранее Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля.