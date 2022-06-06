"Утерянные записи" Чернобыля раскрывают новые подробности катастрофы

Американский телеканал HBO только что опубликовал сценарий своего нового фильма "Чернобыль: Утерянные ленты". Фильм дает беспрецедентное представление о том, что произошло в Украине после Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года.

В недавно найденных записях люди рассказывают о жизни до катастрофы и показывают, как она изменилась после нее.

"Все было задокументировано", - говорит один из свидетелей. Правда, в лучших традициях Советского Союза многие документы и подробности о потенциальной опасности скрывались - даже от людей, которые были направлены на "ликвидацию" последствий катастрофы и помощь в сокрытии правды об аварии.

Видео: Трейлер фильма HBO

Никто не сказал правду людям, которые жили в Чернобыле и его окрестностях, или рабочим, которым было поручено ликвидировать последствия взрыва. Никто не имел ни малейшего представления о том, насколько опасными для жизни были условия. Однако по мере того, как все больше и больше людей, подвергшихся воздействию радиации, заболевали или умирали, доверие людей к Советскому Союзу начало ослабевать.

При взрыве в Чернобыле и вскоре после него, погибли два работников станции и еще около 29 человек, в основном пожарных. В последующие годы заболеваемость раком среди украинских детей увеличилась на 90%. В отчете за 2006 год сообщается, что около 93 000 человек умерли в Украине, Беларуси и России от болезней, связанных с радиацией в результате Чернобыльской катастрофы.