Строители возобновляют работы на Саркандаугавском путепроводе

В компании отмечают, что переговоры с заказчиком о компенсации увеличения стоимости строительства продолжаются, но несмотря на это строительные работы на объекте постепенно возобновляются. Ведутся переговоры с подрядчиками о возможном новом графике работ с учетом наличия и стоимости материалов.

Представители LNK Industries поясняют, что строители понимают значимость объекта для рижан и жителей прилегающих к столице населенных пунктов. Представители строительной компании также выразили надежду, что и со стороны заказчика последуют ответственные действия с целью снизить убытки строителей из-за ненормального удорожания стройматериалов и в этом году строительные работы удастся завершить.

Проспект Виестура, где начались работы по строительству Саркандаугавского моста и забиты первые сваи. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Как сообщалось ранее, строительство путепровода на Саркандаугаве было приостановлено и его планировалось возобновить, когда будет достигнута договоренность с заказчиком - департаментом сообщения Рижской думы - о пересмотре договорной цены в связи с увеличением стоимости строительства, сообщили представители строительной компании Personu apvienība OTC.