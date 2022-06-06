Строители возобновляют работы на Саркандаугавском путепроводе

Строители Саркандаугавского путепровода объединение Personu apvienība OTC на прошлой неделе постепенно возобновили строительные работы на объекте, однако с департаментом сообщения Рижской думы до сих пор не достигнута договоренность о компенсации возросших затрат, сообщили представители LNK Industries - участника объединения строительных компаний.
В компании отмечают, что переговоры с заказчиком о компенсации увеличения стоимости строительства продолжаются, но несмотря на это строительные работы на объекте постепенно возобновляются. Ведутся переговоры с подрядчиками о возможном новом графике работ с учетом наличия и стоимости материалов.
Представители LNK Industries поясняют, что строители понимают значимость объекта для рижан и жителей прилегающих к столице населенных пунктов. Представители строительной компании также выразили надежду, что и со стороны заказчика последуют ответственные действия с целью снизить убытки строителей из-за ненормального удорожания стройматериалов и в этом году строительные работы удастся завершить.
Как сообщалось ранее, строительство путепровода на Саркандаугаве было приостановлено и его планировалось возобновить, когда будет достигнута договоренность с заказчиком - департаментом сообщения Рижской думы - о пересмотре договорной цены в связи с увеличением стоимости строительства, сообщили представители строительной компании Personu apvienība OTC.
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