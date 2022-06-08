Депутат Госдумы от "Единой России" предложил отменить независимость Литвы. Он делает это не впервые

В пояснительной записке к законопроекту он заявил, что согласно поправкам к конституции РФ от 2020 года, Российская Федерация признана правопреемницей СССР на своей территории, и напомнил, что в марте 1991 года в СССР прошел референдум, участники которого проголосовали за сохранение СССР как единого государства.

Литва была первой из советских республик, сообщивших об отделении от союза. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы или Восстановленный Сейм принял акт "О восстановлении независимости Литовского государства".

В пояснительной записке политик страны-оккупанта заявляет, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы

"является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР".

В сентябре 1991 года президент СССР Михаил Горбачев на заседании Совета СССР принял решение о признании независимости Литовской Республики.

По словам Федорова, это постановление Совета СССР было незаконным, "поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР". По словам депутата, "был нарушен закон, так как среди литовцев не провели референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов".

Отметим, что Федоров в 2015 году уже обращался в Генпрокуратуру РФ, пытаясь оспорить законность независимости Литвы.

На тот момент глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал этот шаг "юридическим, моральным и политическим абсурдом".

Федоров известен массой подобных инициатив, которые никогда не принимались. По крайней мере, так было до войны.