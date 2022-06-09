С 2023 года eID-карты станут обязательными; PMLP призывает своевременно подавать заявки

"Все 29 отделений PMLP ежедневно предоставляют услуги в порядке очереди, поэтому сейчас, не дожидаясь последнего момента, можно оформить eID-карту", - сообщила TVNET представитель PMLP Мадара Пуке. Она сообщила, что по крайней мере в начале июня в отделениях PMLP приходится ждать в среднем до одного часа. Также с начала июня PMLP в Риге увеличило количество должностей по обслуживанию клиентов на 10 новых сотрудников, что позволяет увеличить возможности обслуживания PMLP в Риге.

"Каждый случай, почему человек вовремя не оформил eID-карту, будет оцениваться индивидуально", - сказала Пуке.

"Напоминаем клиентам, что паспорт и eID-карту можно поменять до истечения срока их действия. Мы рекомендуем своевременно посетить любой из наших отделов", - отметили в PMLP.

По данным сайта PMLP, базовая госпошлина за удостоверение личности, или eID-карту, изготовленную в течение 10 рабочих дней, составляет 15 евро, а в течение двух рабочих дней - 30 евро.

В свою очередь, паспорт будет действовать после 1 января 2023 года. Изменения в Законе о документах, удостоверяющих личность, не повлияют на действительность действующего паспорта. Он будет действителен до истечения срока действия, указанного в паспорте.