Фото ⟩ Мадонна вышла в люди с 16-летним сыном: он привлек больше внимания, чем она

Банда пришел на матч в красном платье от Gucci в коллаборации с Adidas, чем повторил образ приемной мамы из 1993 года, когда та посетила премьеру романтической комедии "Неспящие в Сиэтле". К нему он подобрал черную сумку и такого же цвета кроссовки на белой подошве и солнцезащитные очки. В 1993 году на певице было платье от Label, также в коллаборации с Adidas. Образ молодого человека затмил даже внешний вид Мадонны - куртку Balenciaga и розовые очки.

Ранее Дэвид уже появлялся на публике в платье. Юноша не скрывает нетрадиционной сексуальной ориентации, а его известная мать во всем поддерживает подростка.

Мадонна с сыном заняли лучшие места ринг-сайда и привлекли едва ли не больше внимания, чем сам бой. Впрочем, во время поединка даже Мадонна отвлеклась от съемок селфи. Кстати, нокаутом в 6-м раунде в матче победил Дэвис.

Напомним, Мадонна была замужем дважды: за актером Шоном Пенном с 1985 по 1989 год и за создателем фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Шерлок Холмс", режиссером Гаем Ричи с 2000 по 2008 год.

У нее двое биологических (Лурдес Мария Чикконе-Леон и Рокко Джон Ричи) и четверо приемных детей из восточноафриканской страны Малави - Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи, Чифундо Мерси Джеймс Чикконе, Эстер Чикконе и Стелла Чикконе. Личная жизнь певицы часто становилась материалом для ее песен.