В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

В церкви Св. Иоанна состоится концерт "Будет вечный мир", посвященный памяти жертв коммунистического геноцида, с участием Рижского камерного хора Ave Sol, оркестра "Рига" и солистов Анды Эглите и Мартиньша Звигулиса.

В Большом зале Рижского центра культуры и народного искусства "Малая гильдия" состоится концерт "Звуки тишины", на котором выступят смешанный хор Sonore, гитарист и композитор Каспарс Земитис. Мероприятие можно будет посмотреть онлайн.

В церкви Св. Петра состоится концерт памяти жертв коммунистического геноцида и войны на Украине. Там выступит Литовский государственный хор Vilnius и Государственный академический хор Latvija под управлением художественного руководителя и главного дирижера Мариса Сирмайса.

С 14 по 17 июня на сайте "Малой гильдии" можно будет посмотреть документальный фильм "Город солнца" латышского режиссера Ромуалда Пипарса, премьера которого состоялась в 1990 году.