Одним из объектов дезинформации является президент Польши Анджей Дуда. Российские и белорусские телеканалы распространяют ложь о том, что дед Дуды якобы был пособником нацистов и преподавал нацистские идеи своему внуку. В начале июня такое заявление в социальных сетях было высказано и среди латышей. Это утверждение основано на том, что у президента Польши Анджея Дуды такая же фамилия, как у Михаила Дуды, украинского националиста, воевавшего в составе батальона Роланд при нацистской Германии:

“И почему я не удивлён? Говорят, что нынешний президент Польши возможно внук бандеровца Михаила Ивановича Дуды "порезвившегося" в Волынской резне".

О том, что украинский националист Дуда является дедом президента Польши, также утверждает известный российский кинорежиссер Никита Михалков, который является видным сторонником президента России Владимира Путина. На своем канале он говорит:

"Нынешний ближайший друг президента Зеленского Анджей Дуда, президент Польши — вы знаете, кто он? Он внук Михал Иваныча Дуды, украинского националиста и хорошего друга Степана Бандеры, который отметился, кстати говоря, в Волынской резне. Я думаю, что неудивительно, что он пытается так рьяно задушить в своих объятиях своего коллегу, президента Украины Зеленского".

Президент Польши еще в 2015 году в своем аккаунте в Twitter указал, что Михаил не является его дедом. Незадолго до президентских выборов в 2015 году новостной сайт Polityka опубликовал обзор об Анджее Дуде и его семье. В нем говорится, что его дедом по отцовской линии был Алоизий Дуда, работавший с мехами, а дедом по материнской линии - Никодем Милевский, работавший в статистическом управлении.

Кроме того, польская организация по проверке фактов Demagog объясняет, что Михаил покончил с собой за 22 года до рождения Анджея Дуды, поэтому даже теоретически он не смог бы привить президенту свои или нацистские идеи. Следует отметить, что президент Польши - не единственный, кому ложно приписывают нацистских бабушек и дедушек. Подобная ложь распространялась и в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, а также нескольких немецких и польских политиков.

Вывод: Ни один из дедов президента Польши Анджея Дуды не был пособником нацистов.