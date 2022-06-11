Эмили Ратаковски осудили за татуировку на теле ее годовалого сына

Предположительно, на фотографии сама Эмили, ее муж Себастьян Бир-Макклард и их ребенок Сильвестр. Точно неизвестно, что изображено на фото - татуировки или просто рисунки.

Под постом модель написала:

Sly forever ("Sly навсегда").

Подписчики предположили, что одна из татуировок нанесена на теле малыша. Такое решение поклонники встретили с резкой критикой: "Он слишком маленький для тату", "Я очень надеюсь, что ты не сделала татуировку ребенку", "Не рановато ли делать ему татуировки?".

Сама Эмили на комментарии поклонников пока не отреагировала.

Эмили Ратаковски не в первый раз оказывается в центре скандалов, связанных с неправильным воспитанием малыша. Ранее модель упрекнули в том, что она держит ребенка "как сумку".

Напомним, Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард впервые стали родителями в 2021 году.