Отец Жанны Фриске и Шепелев заключили мировое соглашение

Напомним, что Владимир и Ольга Фриске все еще не могут видеться с внукомл Патоном, однако стараются заботиться о будущем мальчика. Для него они берегут любимую двухкомнатную квартиру Жанны на Шмитовском проезде, которую она купила в середине нулевых.

Известно, что осенью 2021 года Дмитрий Шепелев решил продать часть жилья, доставшуюся его сыну по наследству. Об этом он уведомил родителей Фриске, владеющих остальными долями. Они подали в суд, но проиграли.

В мае Владимир Фриске предложил Шепелеву мировое соглашение - прощение многомиллионного долга в обмен на долю внука в недвижимости.

9 июня в Пресненском районном суде стороны заключили договор.

После того как Платону исполнится 18 лет, семья Фриске собирается подарить ему квартиру Жанны, до тех пор поддерживая ее в изначальном состоянии.

Напомним, в марте 2021 года стало известно, что в семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой произошло пополнение. Вместе они растят детей от прошлых отношений. У Екатерины есть дочь Лада, а Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске.

Ранее Дмитрий рассказал, что сначала малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.