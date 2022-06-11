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Бразильская полиция в поисках британского журналиста Дома Филлипса и местного эксперта Бруно Перейры обнаружила возможные человеческие останки, сообщает BBC.

Полиция заявила, что эксперты проанализируют «органический материал», найденный в реке недалеко от города Аталая-ду-Норти в отдаленных тропических лесах Амазонки.

Дом Филлипс со своим коллегой и проводником Бруно Перейрой исчезли во время прогулки на лодке в воскресенье, 5 июня.

Следы крови, обнаруженные на лодке, принадлежащей рыбаку, также будут проверены. Хозяин лодки также был задержан.

Жители утверждают, что оба мужчины получали угрозы по поводу их работы в регионе, где ведется незаконный лов рыбы, лесозаготовки и торговля наркотиками. Бразильские власти выразили надежду, что мужчины будут найдены живыми, но не исключают любого исхода, сообщает AFP.

41-летний Перейра, и 57-летний Филлипс, писавшие для таких изданий, как The Guardian и Washington Post, очень опытны. Они тщательно спланировали свое путешествие. Сообщается, что у них была новая лодка и достаточно топлива.

Сестра журналиста Сиан Филлипс из Лондона призвала власти Великобритании оказать давление на правительство Бразилии, чтобы те нашли обоих мужчин.

"Мы хотим выяснить, что с ними случилось, и чтобы все виновные предстали перед судом. Мы хотим настойчивого, глубокого и открытого расследования", - сказала она.

Лодка со следами крови принадлежит рыбаку Амарилдо да Коста. Его допрашивали в городе Аталая-ду-Норти и предъявили обвинение в незаконном хранении боеприпасов. Полиция сообщает, что он был одним из последних, кто видел Перейру и Филлипса.

Адвокат рыбака Дави Оливейра сообщил Reuters, что его клиент не причастен к исчезновению мужчин. Тот же адвокат позднее отказался от участия в деле, добавляет информационное агентство.

В связи с исчезновением мужчин допрошены еще шесть человек.

В поисках пропавших приняли участие около 250 бразильских силовиков. Среди них дайверы и специалисты по джунглям. Также использовались два вертолета, и более десятка катеров и дронов.

Бразильское правительство подверглось критике за то, что действовало недостаточно быстро, чтобы попытаться найти мужчин.