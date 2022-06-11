В начале июля пройдет праздник сада Рундальского дворца

В течение дня пройдут игры, мастер-классы и концерты для детей, а также ярмарка ремесленников и домашних производителей, на которой также можно будет приобрести саженцы роз.

В этом году праздник сада посвящен реконструкции дворцового сада, и у посетителей будет возможность узнать и увидеть, как восстанавливался барочный сад замка. На вечер запланировано представление баллады-оперы немецкого композитора, основоположника зингшпиля, Иоганна Адама Хиллера "Любовь в деревне" в исполнении барочного оркестра Collegium Musicum Riga.

Для детей подготовлен концерт "Песни Уку и Леле", игры по ориентированию и мастер-классы, а также трюки иллюзиониста Эджуса Каукиса и выступления детского вокального коллектива "Пигорини".

На мероприятии можно будет узнать больше об исторической реконструкции барочного сада Рундальского дворца, ознакомиться с планом сада, разработанным архитектором Растрелли, и старейшими фотографиями сада. В Зеленом театре состоится презентация на эту тему, а в течение дня можно будет отправиться на тематические экскурсии по саду.

Посетители праздника смогут легко добраться до Рундальского дворца на прямом автобусе из Риги: из столицы он отправляется два раза в день - в 9:20 и 12:20, а обратно из Рундальского замка - в 14:05 и 17:10.