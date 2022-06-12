Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию
Айво Петерсон, представляющийся мануальным терапевтом и массажистом, и Олег Иванов два месяца назад сформировали движение "Вместе". Олег Иванов ранее занимался нефтью и криптовалютами, но в прошлом году обанкротился. Их целью является призвать конфликтующие стороны к миру, то время как Россия начала обвинять Украину в нежелании вести мирные переговоры, а несколько западных стран - под давлением предполагаемых российских лоббистов - также призвали к прекращению войны, пишет Postimees.