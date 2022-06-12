Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию

Россия начала стремиться к миру с того момента, когда заметила, что первые цели развязанной ею войны не достигнуты, а также растут потери живой силы и техники. Целью России также является обеспечить безопасность на оккупированных территориях Украины и собрать силы для подготовки к новому наступлению.

В конце апреля, на русскую православную Пасху, Петерсон, стоя около башни Тоомпеа, сказал, что с помощью этого видеообращения он хочет донести послание мира до каждого уголка Эстонии, включая Рийгикогу, чтобы создать эстонско-русское движение за мир «Вместе». «В Эстонии нет движения или партии, которые бы говорили, что выступают за мир», — сказал Петерсон в заявлении для Youtube. «Наши партии говорят только о войне и ее поддержке».



Иванов добавил, что движение выступает против прямого или косвенного участия Эстонии в любом вооруженном конфликте. «Мы работаем над тем, чтобы те товарищи, которые сидят в здании позади нас, не втягивали нас в военные конфликты», — сказал он, указывая на Рийгикогу.