Вс, 12.06.2022
В настоящее время других вариантов нет - памятник нужно убрать, потому что здесь собираются люди, пропагандирующие враждебные латвийскому государству идеологии. Кристап Гулбис, художник
Кристап Гулбис, художник

Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию

Мы "ВМЕСТЕ". ФОТО: Illustratsioon: Artur Kuus

Айво Петерсон, представляющийся мануальным терапевтом и массажистом, и Олег Иванов два месяца назад сформировали движение "Вместе". Олег Иванов ранее занимался нефтью и криптовалютами, но в прошлом году обанкротился. Их целью является призвать конфликтующие стороны к миру, то время как Россия начала обвинять Украину в нежелании вести мирные переговоры, а несколько западных стран - под давлением предполагаемых российских лоббистов - также призвали к прекращению войны, пишет Postimees.

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Россия начала стремиться к миру с того момента, когда заметила, что первые цели развязанной ею войны не достигнуты, а также растут потери живой силы и техники. Целью России также является обеспечить безопасность на оккупированных территориях Украины и собрать силы для подготовки к новому наступлению.

В конце апреля, на русскую православную Пасху, Петерсон, стоя около башни Тоомпеа, сказал, что с помощью этого видеообращения он хочет донести послание мира до каждого уголка Эстонии, включая Рийгикогу, чтобы создать эстонско-русское движение за мир «Вместе». «В Эстонии нет движения или партии, которые бы говорили, что выступают за мир», — сказал Петерсон в заявлении для Youtube. «Наши партии говорят только о войне и ее поддержке».

Иванов добавил, что движение выступает против прямого или косвенного участия Эстонии в любом вооруженном конфликте. «Мы работаем над тем, чтобы те товарищи, которые сидят в здании позади нас, не втягивали нас в военные конфликты», — сказал он, указывая на Рийгикогу.

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